Provincia nuovamente in ansia per due focolai, quelli di Ariano Irpino e San Martino Valle Caudina. Coinvolti molti giovani in entrambe le realtà. E dunque si attendono le prossime ore per conoscere l’entità del contagio. A San Martino una festa nel giorni scorsi si sta traducendo in una crescita di positivi in zona. Previsti screening in settimana. Ad Ariano gli 11 contagiati di ieri comprendono tre nuclei familiare con bambini.

Intanto al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. E nella serata di ieri è deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico, ricoverata dall’8 gennaio in terapia subintensiva e dall’11 trasferita in terapia intensiva. Chiudano è un altro centro che ha visto un rilevante aumento di casi di coronavirus dall’inizio dell’anno.