Irpinia e sviluppo, incontro Pd ad Avellino con Boccia e Piero De Luca

La sfida del Pnrr, gli obiettivi del nuovo Psr, le opportunità delle Zes, la stagione dei nuovi bonus: sono questi i temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro “L’Irpinia al bivio dello sviluppo”. Da un’idea del consigliere regionale Maurizio Petracca, promosso dalla federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, l’appuntamento è un programma per venerdì, 1 luglio, con inizio alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Polo Giovani in via Morelli e Silvati ad Avellino. Ad uno stesso tavolo Asi, Provincia, Regione Campania e istituzioni centrali per una filiera istituzionale che deve occuparsi del futuro e della crescita del territorio.

L’incontro sarà moderato da Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd d’Irpinia. Dopo i saluti di Nello Pizza, segretario provinciale del Pd d’Irpinia, interverranno l’ex deputato Luigi Famiglietti, i componenti della direzione nazionale del Pd, Roberta Santaniello ed Enzo De Luca, la consigliera per le pari opportunità della Regione Campania, Rosetta D’Amelio, il presidente dell’Asi di Avellino, Pasquale Pisano, il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, il consigliere regionale Maurizio Petracca, l’onorevole Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati, e l’onorevole Francesco Boccia, commissario Pd Campania.

