Irpinia in tilt per le nevicate

Irpinia in tilt nella giornata di domenica. La situazione più critica è stata risolta dai Vigili del Fuoco sulla strada di collegamento tra Bagnoli Irpino e l’altopiano del Laceno, dove una trentina di auto erano rimaste bloccate dopo la nevicata del pomeriggio.

Ma i caschi rossi dei vari distaccamenti provinciali hanno lavorato tutta la notte anche ad Ariano Irpino in Contrada Bosco, a Grottolella in localita’ Pozzo Del Sale e a Montemiletto in via Regina Margherita. Sempre questa notte, sono partite due unità con il gatto delle nevi, per Castel Saraceno in provincia di Potenza, per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati in quota.

Oggi temperature sotto lo zero in quasi tutto il territorio. In Alta Irpinia più centri restano sotto la neve. Le strade principali sono state liberate ma è sconsigliato mettersi in viaggio.

