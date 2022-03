Irpinia, malore in casa per un’anziana: salvata dai carabinieri

18 SHARES Condividi Tweet

L’hanno trovata riversa al suolo a causa di un malore e, in attesa dell’arrivo del medico, i Carabinieri hanno attuato alcune manovre di primo soccorso. È accaduto ieri sera a Chiusano di San Domenico. Su segnalazione del nipote (preoccupato per il fatto che la zia ultrasessantenne, dopo vari tentativi, non rispondeva al telefono), la Centrale Operativa ha immediatamente disposto l’invio di una pattuglia della locale Stazione.

I timori si sono rivelati fondati: i Carabinieri, dall’esterno dell’abitazione, hanno sentito il fioco lamento della signora. A quel punto, non è restato altro che forzare la porta d’ingresso. La donna era riversa sul pavimento, infreddolita e semicosciente. I militari hanno subito eseguito alla malcapitata alcune manovre di soccorso, coprendola con una coperta e rassicurandola, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “Moscati”.

