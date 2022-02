Irpinia: oltre 1600 tamponi, 172 i positivi

14 SHARES Condividi Tweet

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 1.699 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 172 persone:

– 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 7, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 36, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bisaccia;

– 3, residenti nel comune di Calabritto;

– 4, residenti nel comune di Calitri;

– 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

– 1, residente nel comune di Castelfranci;

– 4, residenti nel comune di Cervinara;

– 3, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 2, residenti nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune dii Lauro;

– 10, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

– 1, residente nel comune di Melito Irpino;

– 5, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefalcione;

– 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefusco;

– 2, residenti nel comune di Montella;

– 3, residenti nel comune di Montemarano;

– 14, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 2, residenti nel comune di Prata PU;

– 7, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 3, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 2, residenti nel comune di Senerchia;

– 2, residenti nel comune di Sirignano;

– 9, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Summonte;

– 1, residente nel comune di Taurano;

– 2, residenti nel comune di Teora;

– 2, residenti nel comune di Trevico;

– 3, residenti nel comune di Vallata;

– 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Volturara Irpina;

– 2, residenti nel comune di Zungoli.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 50 pazienti: 6 in terapia intensiva e 19 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 3 nell’Unità operativa di Pediatria e 1 in quella di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera.

