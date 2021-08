24 SHARES Condividi Tweet

Due positivi su 172 tamponi effettuati in provincia di Avellino. I casi di positività sono stati registrati dall’Asl Avellino a Torella dei Lombardi e Forino.

Open Day. E in linea con gli obiettivi dell’Asl di Avellino per il raggiungimento della copertura vaccinale di tutta la popolazione irpina, in particolare per la fascia 12-19 anni, continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day.

I Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, per la somministrazione del vaccino (prima dose) senza prenotazione. Nella giornata di domani 17 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino, Ariano Irpino (Vita e Palazzetto dello Sport), Atripalda, Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Mirabella E., Montefalcione, Monteforte I., Montella, Montemarano, Montoro, Mugnano del C., Solofra.

Il 18 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino, Ariano Irpino (Palazzetto dello Sport), Atripalda, Bisaccia, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Montemarano, Monteforte I., Montella, Montoro, Mugnano del C., Solofra.

