“Il Movimento 5 Stelle, con il nuovo corso intrapreso dal nostro presidente Giuseppe Conte, apre le iscrizioni. Da tempo molti cittadini attendevano questo momento per poter contribuire in maniera concreta, come sempre è stato per noi, alla crescita e al rafforzamento della nostra forza politica”. Così in una nota la deputata Maria Pallini.

“In queste ultime settimane stiamo riscoprendo quell’entusiasmo della gente che ci ha sempre caratterizzato. Il tour che sta portando Conte in tutta Italia per ascoltare i territori e confrontarsi con i cittadini ci sta restituendo sentimenti di vicinanza e, soprattutto, la voglia di continuare nel nostro cammino. Era ciò di cui il M5S aveva bisogno. Stiamo raccogliendo attestati di affetto, fiducia e lealtà. Stiamo riempiendo le piazze perché la gente, dopo il periodo difficilissimo che abbiamo vissuto, vuole tornare a sentir parlare di buona politica, di programmi utili per la collettività e di una visione del futuro che rimetta al centro i beni comuni e l’interesse generale. Conte, persona di grande spessore umano e sensibilità, oltre che dalle indubbie competenze e capacità, è vicino alla gente, conosce i problemi sia di chi vive in condizioni economiche precarie sia di coloro che ogni giorno fanno impresa sui territori nonostante le difficoltà. Conte e il Movimento 5 Stelle hanno come obiettivo la modernizzazione del Paese, creando una società più equa, rispettosa dell’ambiente e fondata sulla legalità. Per questo importante compito servono uomini e donne motivati e animati dalla voglia di dare un contributo alla collettività. Sono sicura che in tantissimi vorranno essere protagonisti di questo nuovo corso del Movimento 5 Stelle”, conclude Pallini.

