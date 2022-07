Itinerari Irpini, Morra De Sanctis e il viaggio sentimentale

18 SHARES Condividi Tweet

Tra le tappe del progetto Itinerari Irpini c’è Morra De Sanctis. Nel borgo di Francesco De Sanctis il Comune e la Proloco, quest’ultima con il suo laboratorio teatrale, hanno messo in piedi un programma e una rappresentazione itinerante in grado di far entrare i visitatori nel cuore del paese, nella produzione letteraria dello scrittore e politico, nelle tradizioni dell’Alta Irpinia. E’ un viaggio sentimentale che coniuga storia, teatro ed enogastronomia. Si comincia il 24 luglio con il primo spettacolo, in replica i giorni 30 e 31 luglio. Ad agosto le date sono 10, 11, 27, 28. Il 2 e l’11 settembre gli ultimi due appuntamenti. I concerti l’8 e il 9 agosto.

Il ritrovo, nei giorni stabiliti, sarà alle 16.00 in piazza Francesco De Sanctis per chi volesse visitare ogni angolo del paese. Le rappresentazioni inizieranno alle 18.00. A seguire la possibilità di poter degustare i prodotti delle terre altirpine, alcuni dei quali descritti proprio dal De Sanctis.

L’intervento è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020: Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

E Morra arricchisce l’offerta con una due-giorni dedicata alla musica. L’8 agosto si esibiranno in piazza De Sanctis i Bottari di Macerata Campania alle ore 21.30, il 9 in piazza San Rocco la Banda della Posta alle ore 21.30.

“Sarà un onore poter accompagnare i visitatori in questo percorso per tutta l’estate. L’offerta culturale della nostra realtà si conferma legata alla storia e alla radici di Morra De Sanctis e naturalmente all’illustre concittadino”, dichiara il presidente della Proloco Morra, Francesco Pennella. “Siamo orgogliosi di contribuire al cartellone di Itinerari Irpini, già di per sé ricco di eventi di rilievo, con le specificità di Morra”, sottolinea il vicesindaco Gerardo Di Pietro.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare le pagine social della Proloco Morra De Sanctis. Il numero di telefono è 3339991670.

