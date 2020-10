Its Bruno a Grottaminarda, il 90% dei diplomati ha già un lavoro

24 SHARES Condividi Tweet

È terminato il percorso di studi per la prima classe dell’ITS di Grottaminarda – Fondazione Antonio Bruno. 21 gli studenti che hanno completato il corso biennale di Tecnico superiore per l’Automazione ed i sistemi meccatronici, partito nel 2018. La scuola di alta formazione ha inoltre confermato il trend nazionale sull’occupazione post diploma: il 90% dei diplomati dell’ITS Bruno ha già firmato un contratto di lavoro. 31 le aziende irpine, e non solo, che hanno sottoscritto una partnership con l’ITS ufitano e accolto i giovani allievi nelle loro aziende per un periodo di stage da 800 ore a cui vanno aggiunte le 1200 di didattica laboratoriale e frontale. Una scommessa vinta quella dell’Istituto Tecnico Superiore che ha come scopo quello di formare personale in grado di adattarsi al nuovo mondo del lavoro, quello dell’industria 4.0.

“È una grande opportunità per i giovani – commenta il Direttore Tecnico dell’ITS Antonio Bruno, l’ingegnere Carmine Tirri – per conoscere la realtà imprenditoriale del nostro territorio e riuscire a creare una simbiosi tra gli studenti e le aziende che vi operano. Il successo dell’ITS sta proprio nell’essere riusciti a capire ed interpretare le esigenze del mondo industriale irpino. Grazie agli stage presso le oltre 30 aziende partener, il 90% dei 21 diplomati ha già firmato un contratto di lavoro”.

L’ITS Bruno in due anni è riuscito anche a farsi conoscere oltre i confini della Valle Ufita. “Abbiamo molti studenti che arrivano dall’Alta Irpinia – continua Tirri – e abbiamo già ampliato la nostra offerta formativa. Nel 2019, infatti, sono partiti altri due corsi: automazione e manutenzione. Uno di questi si svolge proprio a Lioni”.

Nonostante i problemi legati alla pandemia da Covid-19, che ha fortemente penalizzato il normale svolgersi delle lezioni, l’Istituto si è da subito attivato per continuare con la didattica a distanza. “Presto – conclude Tirri – partiranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. L’ITS è una bella prospettiva anche per quegli studenti che non sono soddisfatti della scelta della scuola superiore ma che hanno voglia di mettersi in gioco. Abbiamo avuto eccellenti studenti che provenivano anche dai licei. Per noi comunque resta importante la collaborazione con gli Istituti Tecnici delle aree interne”.

Comments

comments

Condividi su: