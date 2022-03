ITS e lavoro: tavola rotonda Rotary al D’Agostino di Avellino

20 SHARES Condividi Tweet

Si terrà lunedì 28 Marzo, alle ore 10:00, presso l’Istituto per Geometri “D’Agostino” sito in Via Morelli e Silvati ad Avellino, l’incontro promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario, con la partecipazione di tutti i Rotary Club della provincia di Avellino, dal titolo “ITS – Istituto Tecnico Superiore: la strada giusta per entrare nel mondo del lavoro”.

Il Distretto 2101 Rotary Campania desidera promuovere, tra gli studenti che parteciperanno all’incontro, le risorse disponibili negli Atenei nel settore della Terza Missione, nel job placement e nell’avviamento al lavoro. L’obiettivo è creare una sinergia tra i partner degli ITS e quelli universitari aumentando la disponibilità di soluzioni e di risorse di entrambe le Istituzioni.

Parteciperanno all’evento Michelangelo Ambrosio (Responsabile del Progetto Ulisse 2021), Giuseppe Bruno (Presidente dell’ITS Fondazione “Antonio Bruno”), Emilio De Vizia (Presidente Confindustria Avellino), Rosa Grano (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale), Stefano Riemma (Prorettore dell’Università degli Studi di Salerno con delega al Placement), Bruno Scuotto (Presidente Cabina di Regia ITS Campania: Gli ITS in Regione Campania), Monica Sebillo (Docente dell’Università degli Studi di Salerno), Carmine Tirri (Direttore ITS Fondazione “Antonio Bruno”) e Gianluigi Traettino (Presidente Confindustria Campania).

Alle relazioni seguirà question time con dibattito aperto a tutti i partecipanti e la distribuzione delle Guide all’Istruzione post-diploma nella Regione Campania e dei flyer riepilogativi prodotti dal Rotary.

