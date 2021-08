Izzo, Paolantoni e De Martino ad Avellino: ‘Che coppia noi tre’

22 SHARES Condividi Tweet

Il grande tour teatrale “Che coppia noi tre” con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Stefano De Martino fa tappa ad Avellino.

Venerdì 27 agosto alle ore 21.00 i tre artisti calcheranno le scene della Smile Arena. Un trio che doveva essere un duo…chi è il terzo incomodo? Chi dei tre potrebbe essere “fatto fuori” dagli altri due? Il pubblico è coinvolto nelle varie gags in un esilarante crescendo di divertimento che passa attraverso racconti e favole “rivisitate”.

Uno spettacolo prodotto dalla BiBi Produzioni in collaborazione con il Cinema Nuovo di Lioni e con Music One Italia. Organizzatore di produzione Katia Solomita. Prevendita sui circuiti Go2, già attiva, e Ticketone a partire da domani 13 agosto.

Prezzo dei biglietti:

– I settore euro 30,00 + prevendita

– II settore euro 24,00 + prevendita

Apertura cancelli ore 18.30 nel rispetto della vigente normativa anti Covid 19 in tema di misure di sicurezza.

Presente area food&beverage.

