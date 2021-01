30 SHARES Condividi Tweet

«Sono veramente emozionato di ritirare, a nome di tutta la mia famiglia, questa medaglia che è la massima onorificenza per chi ha patito le sofferenze dell’internamento in un campo di concentramento nazista. Questo simbolo è ancora più toccante perché ci ricorda un passato in cui seicentomila soldati italiani scelsero la lotta partigiana e la conseguente prigionia pur di non concedere il loro futuro, e quello dei loro cari, nelle mani del nazi-fascismo. Quel futuro adesso siamo noi e se possiamo vivere una vita di libertà in una società agiata lo dobbiamo a quella scelta. Ora sta a noi continuare a lottare per un futuro migliore dei nostri posteri».

Pasquale Donnarumma, Neurochirurgo e Chirurgo Vertebrale presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, non nasconde la soddisfazione: riceverà una medaglia d’onore in memoria del suo omonimo nonno paterno, riconoscimento stabilito da decreto del Presidente della Repubblica e dedicato ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti. La cerimonia, che avrà luogo presso il Comune di Avellino, ricade proprio in occasione nella Giornata della Memoria, mercoledì 27 Gennaio.

Donnarumma senior era già stato insignito, in vita, del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, e decorato con la Croce di Guerra per attività partigiana. La sua storia è stata raccontata dal nipote nel romanzo “P di Partigiano”, edito Delta3 e finalista del prestigioso premio Fiuggi Storia: nel 1942, il giovane Pasquale si arruolò nella Guardia di Finanza pensando di evitare il fronte e, invece, venne mandato in Montenegro con la sua brigata. Nel libro, le sue vicende personali si intrecciano con quella della Seconda Guerra Mondiale, e viene affrontato il percorso di un intero gruppo di soldati che, partito per difendere l’onore della patria fascista, finirà per stare in prima linea con i partigiani.

Dopo aver combattuto in un territorio spesso dimenticato perfino dalla storia ufficiale, Pasquale Donnarumma è stato imprigionato dai nazisti e deportato nel lager 352 di Minsk, «ma le sofferenze non finirono lì per lui. Racconterò le altre vicissitudini nel seguito del libro, ancora in fase di realizzazione».

Al suo ritorno, nessuno in famiglia ha mai saputo ciò che il soldato Pasquale abbia davvero visto, subito e passato. I documenti e gli appunti con i quali il dottor Donnarumma ha ricostruito la storia del nonno, e dato vita al romanzo, sono stati rinvenuti in una vecchia scrivania con un doppio fondo segreto soltanto dopo la morte dell’uomo. Per questo, quando è arrivata la comunicazione del conferimento della medaglia, Pasquale si è sentito «come se avessi visto riconoscere un diritto, che era stato negato a mio nonno in vita perché non disponeva della documentazione necessaria a dimostrare il periodo dell’internamento. Soprattutto, mi sono chiesto chissà cosa avrebbe provato lui nel vedere che, con le mie ricerche, sono stato in grado in ricostruire ogni suo singolo giorno di lotta partigiana e di prigionia».

