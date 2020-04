22 SHARES Condividi Tweet

Numerosi i messaggi di cordoglio e stima per la scomparsa di Franco Lo Conte, politico di Ariano Irpino, tra le vittime del Covid-19 in provincia di Avellino. Si stringono attorno alla famiglia esponenti di centrosinistra e centrodestra, ma anche il mondo dell’impresa.

Il cordoglio della presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio. “Ho appreso poco fa la notizia della scomparsa prematura di Franco Lo Conte un’altra vittima del coronavirus in provincia di Avellino. Non nascondo di essere rimasta particolarmente scossa. Ho avuto il piacere di conoscere il politico e l’imprenditore visionario che tanto si è prodigato in questi anni per portare Ariano Irpino e l’Irpinia oltre i confini provinciali. Franco era un uomo intelligente ed elegante, che amava il suo territorio e che ha speso le sue energie senza risparmio per il progetto, non semplice, del centro fieristico della Campania. Proprio in quella struttura ci siamo incontrati più volte in occasione di esposizioni e dibattiti. Esprimo le mie personali condoglianze, e quelle del Consiglio regionale che presiedo, alla famiglia e a tutta la comunità di Ariano Irpino“.

“La notizia della scomparsa di Franco Lo Conte mi addolora moltissimo. Franco era persona appassionata, fortemente legata alla sua comunità, un amministratore e rappresentante istituzionale che ha sempre vissuto la politica come un servizio da rendere ai cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente della VIII Commissione del Consiglio regionale della Campania.

“Ariano Irpino e l’Irpinia tutta perdono un riferimento importante, una persona che ha sempre lavorato per la valorizzazione delle nostre eccellenze, con l’obiettivo di individuare nuove prospettive di carattere produttivo per questa terra, dando risposte concrete alla comunità con uno spirito umile, che gli è sempre stato riconosciuto da tutti. La scomparsa di Lo Conte – conclude il consigliere Petracca – rende questa emergenza sanitaria legata al Covid-19 ancora più difficile e più triste, ma sarà anche in suo nome che continueremo, ognuno per il suo ruolo, a profondere il massimo sforzo possibile perché questa battaglia venga vinta su più fronti. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze“.

Cosimo Sibilia, deputato di Forza Italia, ricorda la figura. “Un uomo generoso, autentico, innamorato della sua città e dell’intera provincia irpina. Ho avuto modo di apprezzare le sue doti umane nel periodo trascorso in Consiglio provinciale durante la mia presidenza. Lascia un grande vuoto. Alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Il cordoglio del presidente della Provincia Domenico Biancardi. “La dipartita di Franco Lo Conte è devastante. Lo è per me, per i consiglieri provinciali, per il personale della Provincia che ha avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di un politico di razza, assai legato alla sua terra, durante i suoi trascorsi da assessore e autorevole rappresentante dell’assise di Palazzo Caracciolo. Franco conosceva ogni angolo dell’Irpinia e sapeva esaltarne le singole peculiarità. Un moderato autentico, sempre convinto della necessità di anteporre il dialogo allo scontro per costruire relazioni finalizzate a trovare soluzioni ai problemi delle comunità. D’accordo con i consiglieri provinciali lo ricorderemo nel corso della prima seduta utile del Parlamentino di Palazzo Caracciolo, quando questo maledetto nemico invisibile sarà finalmente sconfitto e farà uscire dalla morsa la straordinaria città di Ariano Irpino e l’intera Irpinia”.

“Franco Lo Conte è stato un politico serio e di assoluta qualità, innamorato dell’Irpinia e della sua Ariano. Ha dato prova di impegno e passione civile sia nei banchi del consiglio provinciale di Avellino che in quelli del comune di Ariano Irpino ed ha dimostrato, inoltre, grande ingegno nella conduzione dell’Ente fieristico. Sempre disponibile verso i cittadini e attento alle dinamiche dello sviluppo locale, farà sentire forte la sua mancanza alla nostra provincia”. Così, i dirigenti irpini di Alleanza di Centro di Francesco Pionati, esprimono profondo cordoglio alla famiglia di Franco Lo Conte per la scomparsa del proprio caro.

Le parole di Pino Bruno, presidente di Confindustria Avellino: “Già Consigliere ed Assessore della Provincia. Purtroppo non c’è l’ha fatta e ci ha lasciato. Siamo tutti raccolti nella preghiera e nella riflessione“.

“Oggi l’Irpinia piange un grande politico e un grande uomo. Io un grande amico. Buon viaggio Franco Lo Conte”. Lo scrive sul proprio profilo facebook, Raffaele Colucci, sindaco di Sirignano e portavoce del movimento “Persone e territori”, commentando la scomparsa dell’ex assessore provinciale di Avellino, Franco Lo Conte.

“La scomparsa di Franco Lo Conte sconvolge la comunità arianese che ha avuto modo di apprezzare non solo le sue qualità politiche e amministrative, ma soprattutto quelle di uomo buono e persona perbene. La sezione di Fratelli d’Italia di Ariano si stringe al dolore che oggi colpisce così duramente i suoi familiari e chiunque abbia avuto l’opportunità di conoscerlo e volergli bene“. Così in una nota il coordinatore, Pino Maraia, Dino D’Amato e l’ex consigliere di Fdi, Carmine Ruggiero.

Comments

comments

Condividi su: