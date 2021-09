Lacedonia: sequestrato richiamo acustico per uccelli

12 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, a seguito di segnalazione da parte del proprietario di un fondo agricolo, hanno sequestrato un richiamo acustico a funzionamento meccanico, vietato dalla normativa vigente, utilizzato per la cattura di avifauna protetta. Il congegno è stato sottoposto a sequestro e, configurandosi la violazione alle “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” previste dalla Legge 157/1992, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili.

Condividi su: