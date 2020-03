18 SHARES Condividi Tweet

E’ alta l’allerta in queste ore a Lacedonia dove, dopo la notizia di cinque casi positivi al Covid-19 tutti riscontrati nello stesso nucleo familiare, si sta lavorando per ricostruire la loro catena dei contatti. E soprattutto si sta cercando di capire chi sia il paziente zero. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, sono due le persone rientrate in famiglia da altre regioni d’Italia (Molise e Calabria) nelle scorse settimane. Non dalle zone rosse della Lombardia, non da altre regioni del Nord ad alto rischio. E’ quindi possibile pure che il contagio sia arrivato in maniera diversa in paese.

Fondamentali quindi queste ore per capire gli spostamenti dei cinque nell’ultimo periodo. In allarme anche la vicina Bisaccia dove uno dei componenti della famiglia sette giorni fa si è recato per fare degli acquisti in farmacia. Sui social il video postato dalla farmacista bisaccese:

“Vi daremo comunque il servizio, ma a battenti chiusi“, ha detto su Facebook la dottoressa Tilde Ferrisi. “La decisione perché un signore risultato positivo è venuto in Farmacia ed è stato servito da me. L’Asl per salvaguardare me ma non solo, mi ha detto di stare 14 giorni a casa. Innanzitutto – chiarisce – io sto bene e sono già passati sei giorni. Stanno bene anche i miei familiari. Girano dei messaggi… Io non sono stata a Lacedonia e non ho avuto altri contatti tranne che per questo signore. Ma c’era plexiglass e avevo guanti e mascherine. Inutile fare polemiche. Ho allertato subito gli organi competenti quando ho saputo del contagiato. L’Asl mi ha detto che non fosse necessario per me il tampone. Non ho alcun tipo di sintomatologia. Ho lo 0,1 per cento la possibilità che io abbia contratto il virus”.

