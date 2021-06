18 SHARES Condividi Tweet

Martedì 15 Giugno 2021 Lacenolandia riapre al divertimento. Dopo questo periodo di paure ed incertezze, finalmente il parco dei divertimenti Lacenolandia apre i suoi cancelli. La stagione sta per ripartire e come ogni anno “Lacenolandia” è pronta ad accogliervi, per un’estate all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Le nostre attrazioni sono pronte per offrire nuove ed emozionanti avventure; dallo storico Bruco Mela, all’adrenalinico Discovery, fino al più recente Parco Avventura, il divertimento targato Lacenolandia è assicurato.

All’interno di Lacenolandia sarà possibile anche noleggiare biciclette da passeggio, risciò e mountain bike e per la stagione 2021 il nostro parco si è arricchito di diverse E-Bike. Ma le sorprese non sono finite, infatti per i più avventurosi o per gli amanti dello sport all’aria aperta da quest’anno sarà possibile prenotare delle escursioni in E- Bike e/o Mountain Bike, sui sentieri dell’altopiano, con o senza accompagnatore.

Torna anche quest’anno “Lacenolandia by night”: saranno due le amatissime aperture serali, per prolungare al massimo il divertimento. Le date e le modalità di prenotazione e acquisto biglietti saranno pubblicate in seguito sul nostro sito e sui nostri canali social.

Da tempo stiamo lavorando sulle nuove norme di sicurezza e presto sarà reso noto, per tutti i nostri clienti, un vademecum da seguire. La sicurezza è sempre stata la base imprescindibile della filosofia aziendale di Lacenolandia e continuerà ad esserlo, per garantire a tutti un’estate di divertimento, senza preoccupazioni. Da martedì 15 giugno si tornerà quindi a vivere l’avventura, sempre in totale sicurezza.

Il parco sarà aperto tutti i giorni fino alla terza settimana di settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il parco dei divertimenti Lacenolandia si trova in via Serroncelli – Bagnoli Irpino, loc. Laceno (AV). Per informazioni: 371 4366447 – lacenolandia@gmail.com

Condividi su: