Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in visita questa mattina alla sede Air di Pianodardine, ad Avellino. Con lui il presidente della commissione Trasporti Luca Cascone, per presentare il piano assunzioni relativo al concorso espletato a cavallo tra il 2020 e il 2021. La società, che gestisce il sistema di trasporto su gomma nelle province di Avellino e Benevento, dall’1 settembre gestirà anche i servizi di TPL nella provincia di Caserta.

Dopo le 76 assunzioni di luglio, come previsto dal piano industriale presentato ai sindacati, l’amministratore unico Anthony Acconcia ha deliberato lo scorrimento della graduatoria degli operatori di esercizio fino alla posizione 246. Ad oggi la società che svolge i servizi di TPL conta 529 unità: ai 277 dipendenti già in organico vanno ad aggiungersi i 252 nuovi assunti (246 autisti e 6 amministrativi).

“Le graduatorie resteranno aperte quindi per altri ci saranno belle giornate come questa. Per me è bello dopo tanto tempo tornare in un capannone industriale, in un’officina. Si respira aria di lavoro vero. Con queste assunzioni vi abbiamo cambiato la vita, perché un lavoro stabile questo fa. Air già era un’azienda sana tranne che per lo stipendio del dg che costava più del presidente Usa. E per l’affitto della sede che pure abbiamo risolto trovandone un’altra. Le aziende si gestiscono guardando i bilanci, non con le poesie. L’Eav invece aveva 700 milioni di debiti. Obiettivo nostro è la costituzione di un’unica azienda regionale trasporti”, dice il governatore De Luca. E sulla campagna vaccinale plaude alla provincia di Avellino: “Serve un ultimo sforzo, con 40mila vaccinazioni al giorno in due mesi, a ottobre ci riprendiamo la vita e finirà questo calvario. Devo dire che l’Irpinia, ad esempio nella fascia degli over 12, sta facendo registrare il dato migliore e queste esperienze positive vanno valorizzate”.

“L’Air mobilità ha chiuso in attivo il suo esercizio con 2,5 milioni di euro, mentre Air Spa ha chiuso con il segno positivo per circa 700 mila euro. Questo ovviamente non basta – dichiara Acconcia – L’obiettivo è sempre quello di migliorare gli standard di qualità del servizio e lo dobbiamo fare attraverso 3 direttrici: le nuove assunzioni, il rinnovo del parco mezzi che già è stato avviato in maniera consistente dalla scorsa legislatura regionale e l’innovazione tecnologica perché non è possibile che dal cellulare controlliamo il riscaldamento a casa e non riusciamo a vedere orari e corse dei nostri autobus”.

“Vorrei ringraziare gli autisti tutti. Quelli storici e quelli che oggi trovano la loro stabilità lavorativa. Rappresentano l’immagine esterna dell’azienda”, dice il manager italo-americano spiegando: “Delle 252 nuove assunzioni, il 52% arriva da Avellino. Si tratta di ben 137 unità. Da Benevento ne arriveranno 19 (8%). Da Napoli, invece, saranno 56 pari al 22%. Da Caserta solo 6 (2,5%), mentre da Salerno assumeremo 24 nuovi lavoratori, pari al 10% del totale. Pretenderò il massimo da tutti voi. Non accetteremo che eventuali pecore nere compromettano il lavoro di tutti gli altri”. Poi l’annuncio sull’autostazione di Grottaminarda: “Siamo in dirittura d’arrivo e per fine settembre invito già il Governatore De Luca all’inaugurazione”.

