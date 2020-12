26 SHARES Condividi Tweet

Non solo cascate, ma naturalmente c’è l’acqua. Ed è il pezzo forte della rete turistica di Calabritto in costruzione per i prossimi anni. Che è molto più di un progetto: qui si tratterebbe di mettere su un piano di concretezza i concetti stessi di turismo e ambiente in Irpinia.

Il percorso va avanti da tempo, è ambizioso. Vie e sentieri che ad anello metteranno insieme le cascate, un parco avventura in montagna, un parco fluviale, infrastrutture e cartellonista per il trekking e per le famiglie. In realtà sarebbe tutto abbastanza normale se ci trovassimo in Alto Adige. Ma Calabritto ha indubbiamente i suoi punti di forza. La posizione, strategica e centrale nella Valle del Sele. E soprattutto un patrimonio naturalistico in parte sconosciuto e certamente attrattivo.

Se ne è parlato nel primo dei tre webinar promossi dall’associazione Gruppo Calabritto Escursioni. Ospite il consigliere regionale Maurizio Petracca, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Forestazione della Regione Campania, che conosce bene l’impegno e le idee del gruppo.

“Logisticamente siamo al centro della valle del Sele e ogni azione pensata ha una sua logica. Non ci siamo alzati la mattina pensando di preparare un progetto singolo. Noi stiamo studiando per avere successo”, spiega il giornalista Gelsomino Del Guercio.

Il tutto sarà realizzato con fondi europei e con una partnership tra associazioni come Calabritto Escursioni ed enti come il Parco dei Monti Picentini. La connessione con l’altopiano del Laceno è uno degli elementi chiave. E la stessa strada, già esistente, sarà non un semplice collegamento ma un’attrazione stessa. Intorno ci sono venti cascate, santuari e vette. “Se portato a termine, il maxi-progetto sarà in grado di elevare il livello economico del paese”, aggiunge Del Guercio.

Petracca è stato tra i primi a credere nel progetto. “E Calabritto è già sulla mappa turistica regionale“, fa notare Alessandro Giordano.

Maurizio Petracca: “In Irpinia si sono fatti diversi esercizi retorici negli ultimi anni. Oggi l’Irpinia può avere basi importanti che sono natura e agricoltura”, ha esordito. Ma chi è in grado di portare avanti progetti vincenti? “Si immagina ancora che la politica condizioni ogni cosa. In realtà negli ultimi 5 anni tutto quello che si costruisce avviene attraverso le proposte degli enti locali, che a volte sono deboli e senza progettualità, si muovono spesso a presentare progetti solo dopo una lettura di un Burc. Qui a Calabritto invece avete anticipato molti passi, anche coinvolgendo professionalità esterne. Io ci ho creduto dal primo momento, ma la platea va allargata. Partendo da quello che è stato fatto – dice ai promotori – avviate interlocuzioni con i comuni vicini“.

