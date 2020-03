L’attacco insensato al Mattino, la risposta di Battista

16 SHARES Condividi Tweet

“…una settimana fa abbiamo scritto che Ariano era la Codogno d’Irpinia. Non occorreva una specializzazione in virologia per ipotizzare una escalation di infezioni e la necessità di isolare l’area. L’icastico titolo del Mattino era un grido d’allarme e non uno stigma d’indegnità per un’intera cittadinanza. Bastava leggerlo senza il pregiudizio del campanilismo che invece ha offuscato non solo la mente bacata degli odiatori dei social, ma anche il senno di alcuni politici arianesi, versioni in sedicesimo dei loro predecessori. Mettere la testa sotto la sabbia non è servito a nulla perché i casi di positività sono aumentati…”

E un passaggio dell’editoriale di oggi del direttore Nicola Battista, sul Mattino di Avellino. Da ieri la città di Ariano è in isolamento: difficile dare un nome al tipo di provvedimento, diciamo una quarantena rafforzata dopo 30 casi di coronavirus e il caos all’ospedale. Ma giusto una settimana fa partiva il tiro al bersaglio contro il quotidiano, la caccia al giornalista. Attacchi anche violenti, altroché. Un pressing congiunto di commentatori e politici del Tricolle, come scrive il direttore. Nel nome di non si sa cosa. E’ un brutto periodo per il giornalisti, una delle categorie più insultate. Eppure i danni, ad Ariano, non li aveva certo fatti Il Mattino.

I giornali descrivono. Oppure fiutano l’aria, spesso ci azzeccano e altre no. E spesso indovinano non a casaccio, sono un minimo più attendibili dell’hater del web, non perché i giornalisti siano onniscienti, si badi bene, ma perché a differenza di altri passano un’intera giornata a leggere, ascoltare, intervistare. E ciò, probabilmente, li mette in condizione di avere un quadro più realistico della realtà. Dovrebbero ricordarlo gli odiatori da tastiera.

Comments

comments

Condividi su: