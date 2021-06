16 SHARES Condividi Tweet

La cultura e lo spettacolo in Irpinia ripartono da Cairano. Qui il Teatro Odeon intitolato a Franco Dragone ospiterà dal primo luglio all’otto agosto la prima edizione della rassegna di teatro, danza, musica e comicità che ha per titolo “Cairano. Le radici delle nuvole fest”. Protagonisti saranno artisti come Isa Danieli, Peppe Servillo, Javier Girotto, Luis Natalio Mangalavite, Federico Salvatore, Adriana Borriello, Ilenia Romano, Francesca Marini, Massimo Masiello e Roberta Sandias.

A loro il compito di animare le prime esibizioni in presenza dopo la lunga forzata pausa dovuta alla pandemia da Covid 19. Al progetto che nasce a Cairano – curato da Alfredo Balsamo, Franco Dragone e Dario Bavaro e organizzato dal Teatro Pubblico Campano, dal Comune di Cairano e dalla Regione Campania assieme all’associazione “Irpinia 7x” – toccherà quindi dare un segnale di rinascita e non soltanto simbolicamente dal più piccolo comune della provincia di Avellino, dove la struttura Teatrale inaugurata nel 2018 per la sua bellezza costituisce di per sé uno spettacolo permanente.

Le motivazioni

Luigi D’Angelis, sindaco di Cairano: “Ringrazio il Circuito Teatro Pubblico Campano il Direttore Alfredo Balsamo per aver accettato l’invito a venire a Cairano e progettare con Franco Dragone e Dario Bavaro l’interessante proposta culturale. Ringrazio Franco Dragone per il sostegno concreto e per la testimonianza d’amore per il suo paese e per l’Irpinia. Grazie a Dario Bavaro per la perseveranza e la determinazione nel portare avanti il progetto Cairano, a tutti gli amici che ci hanno sostenuto e a Giovanni Russo. Tutto quello che stiamo facendo a Cairano è un’indicazione per tutto il territorio un modo creativo e propositivo per affermare che è possibile progettare un nuovo futuro per le aree interne”.

Franco Dragone: “Da molti anni partecipo con interesse e passione alle attività che si organizzano a Cairano, il paese dove sono nato e dove profonde sono le mie radici. Cairano è il luogo dove mi riconcilio con una parte di me. La mia attività ha le sue radici in questo luogo, ho sempre l’impressione di guardare il mondo dalla Rupe dove l’orizzonte è alto e ampio. Abbiamo iniziato a fare teatro a Cairano con il teatro azione diversi anni fa, coinvolgendo gli abitanti a vivere la totalità del teatro, dalla scrittura alla rappresentazione, diventandone protagonisti. Oggi ci prepariamo ad inaugurare il primo “Cairano le radici delle nuvole fest”, un progetto per continuare il cammino insieme”.

Il programma

Giovedì primo luglio . L’inaugurazione è affidata a Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalino Mangalavite i quali – rispettivamente alla voce, al sax soprano e baritono e al piano, tastiere e voce – renderanno un omaggio a Lucio Dalla nello spettacolo “L’anno che verrà”.

. L’inaugurazione è affidata a Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalino Mangalavite i quali – rispettivamente alla voce, al sax soprano e baritono e al piano, tastiere e voce – renderanno un omaggio a Lucio Dalla nello spettacolo “L’anno che verrà”. Sabato 10 luglio . Altro omaggio d’artista in “Verso il mito”. Gianmarco Cesario e Antonio Mocciola celebrano Edith Piaf con Francesca Marini e Massimo Masiello. L’adattamento e la direzione sono di Gaetano Liguori.

Altro omaggio d’artista in “Verso il mito”. Gianmarco Cesario e Antonio Mocciola celebrano Edith Piaf con Francesca Marini e Massimo Masiello. L’adattamento e la direzione sono di Gaetano Liguori. Sabato 24 luglio . “Ospitata” è il titolo del recital di Federico Salvatore. I riflettori sono puntati su un cantastorie dei nostri giorni che si muove funambolico, tra denunce sociali e momenti di poesia, affidate all’orecchio dell’ascoltatore come un montaggio cinematografico all’occhio dello spettatore

“Ospitata” è il titolo del recital di Federico Salvatore. I riflettori sono puntati su un cantastorie dei nostri giorni che si muove funambolico, tra denunce sociali e momenti di poesia, affidate all’orecchio dell’ascoltatore come un montaggio cinematografico all’occhio dello spettatore Venerdì 30 luglio . Serata d’onore con Isa Danieli, straordinaria interprete della scena napoletana e del teatro nazionale.

Serata d’onore con Isa Danieli, straordinaria interprete della scena napoletana e del teatro nazionale. Venerdì 6 agosto . Con “La conoscenza della non conoscenza. 07 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione” a cura di Adriana Borriello con Adriana Borriello e Donatella Morrone spazio alla danza.

. Con “La conoscenza della non conoscenza. 07 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione” a cura di Adriana Borriello con Adriana Borriello e Donatella Morrone spazio alla danza. Domenica 8 agosto. Ultimo appuntamento con “La mansarda” del Teatro dell’Orco che presenta “Oscae personae”. La rappresentazione è in collaborazione con il Centro Studi sulla Tradizione della Maschera Teatrale in Campania e, dal progetto “Maccus in Fabula”, espone in forma di conversazione- spettacolo la summa del percorso svolto intorno ad una ipotesi di messa in scena della Fabula Atellana.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45. Il biglietto d’ingresso è fissato in 10 euro e può essere acquistato online a VIVATICKET e per informazioni e vendita al 3284205474.

