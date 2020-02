16 SHARES Condividi Tweet

Nuovo segretario in casa Lega a Calitri e si aprono le danze per le elezioni amministrative di primavera. Fausto Acocella al posto di Pietro Russo come rappresentante del Carroccio. Guiderà il partito come segretario (Russo era portavoce). E spetterà a lui provare a far entrare il partito in consiglio comunale. Al momento non è prevista una lista, quindi Acocella si guarda intorno. E guarda alle forze civiche, mondo delle professioni, anime di centrodestra. E’ una fase importante in vista del voto, perché tutti dialogano con tutti e non è esclusa alcuna possibilità. Appare certa la ricandidatura dell’uscente Michele Di Maio, che ha guidato una civica pura in questi ultimi cinque anni. Mentre nel centrosinistra (più centro che sinistra, più Pd che sinistra) si registra la consueta vivacità (o caos, a seconda dei punti di vista).

Tornando alla Lega, la nomina di Acocella lascia perplesso l’ex portavoce. Il primo è stato già consigliere comunale dal 2006 al 2011 quando si candidò sindaco contro Peppino Di Milia. E dichiara: “Sono onorato di ricevere l’incarico di segretario cittadino della Lega di Calitri. Ringrazio la Lega Salvini ed in particolare il senatore Pasquale Pepe per la fiducia accordatami. Ringrazio altresì il mio predecessore Pietro Russo per l’entusiasmo ed il lavoro svolto fin ora nella Lega, confidando in una proficua futura collaborazione. Accolgo con il massimo entusiasmo questo ruolo e lavorerò immediatamente e con il massimo impegno per contribuire ad accrescere il radicamento sul territorio della Lega. Nei prossimi giorni vi saranno delle iniziative di ascolto e proposte alla società civile volte a far conoscere le idee ed i programmi che la Lega propone per il territorio“.

Per molti l’attivismo della Lega a Calitri è un caso politico. Primo alle scorse europee nella cittadina, il partito di Salvini è spesso presente da queste parti. Di Calitri anche il responsabile regionale Cultura dei giovani leghisti, Michele Zabatta.

Ma Russo, ex portavoce, spara a zero contro il senatore Pepe e Acocella: “Mi sono dimesso da portavoce perché il commissario provvisorio provinciale, senatore Pasquale Pepe, ha voluto imporre nella Lega Calitri persone non ben viste dalla comunità di centro destra, che erano state allontanate, e che lui ha rimesso nel gruppo. Visto che io mi ritengo una persona seria e leale, non potendo mantenere la parola data ai nostri cittadini ed ai simpatizzanti, mi sono dimesso anche se a malincuore da portavoce cittadino e non sono nemmeno più iscritto al partito, non avendo rinnovato la tessera per il 2020. Invito tutti i Portavoce della provincia che hanno lo stesso problema, ad uscire dalla Lega perché il Sen. Pasquale Pepe non è all’altezza di organizzare il partito, dato che non conosce le problematiche delle diverse comunità irpine”.

