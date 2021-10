Lioni, 20enne in giro con un coltello a serramanico: denunciato

20 SHARES Condividi Tweet

Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa: è il reato di cui dovrà rispondere un ventenne, già noto alle Forze dell’Ordine, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Lioni. Durante un normale servizio di perlustrazione, i Carabinieri hanno notato un anomalo atteggiamento nel giovane fermato a Lioni alla guida di un’auto, e decidono di approfondire l’accertamento.

I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Il ventenne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

