Lioni, aperitivo solidale per il piccolo Alessio

L’associazione Alta Irpinia Solidale sposa un’altra causa. Dopo il recente impegno per i rifugiati ucraini, i volontari del gruppo che fa capo a Vitale Recce saranno il 2 giugno alle ore 18.00 presso il ristorante Ruit Hora a Liono per un aperitivo solidale nel nome del piccolo Alessio e dell’associazione “Un futuro per Alessio”.

Alessio è un bambino affetto da una paralisi celebrale infantile e ha 4 anni e mezzo. Periodicamente è sottoposto a terapie e visite specializzate costose e impegnative. La raccolta fondi sostiene l’intensificazione delle cure e vuole dare una speranza al bambino di poter camminare.

“La nostra associazione ha voluto dedicare la festa della Repubblica al piccolo Alessio insieme con le autorità locali civili e militari, associazioni, l’amministrazione di Lioni per mostrare ancora una volta la giusta vicinanza alla famiglia e a coloro che come Alessio vivono questo percorso cercando di donare un piccolo sollievo, una speranza, anche con un aiuto economico. Ringraziamo anche Nina Rosania di Caposele e l’associazione Arcobaleno Marco Iagulli di Battipaglia che è vicina ai bambini e alle famiglie in queste sfide, in collaborazione anche con Associazione Insieme si vince di Altavilla Silentina e gli amici di Persano che sono vicini alle nostra associazione supportandoci in varie iniziative, e non per ultimo, un grazie grande di vero cuore all’amministrazione comunale che è sempre vicina a supportarci nelle varie tematiche della famiglia e dei bambini”, scrive il presidente di Alta Irpinia Solidale Vitale Recce.

