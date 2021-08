16 SHARES Condividi Tweet

Gioino – Salzarulo, il primo cittadino uscente contro il sindaco del decennio 2006-2016. La sfida per le Amministrative a Lioni entra nel vivo quando mancano ancora tre settimane alla presentazione delle liste e al conseguente avvio della campagna elettorale. Si vota il 3 e 4 ottobre. Lo scenario va delineandosi dopo gli annunci a mezzo social delle ultime ore.

Salvo colpi di scena saranno due le liste in campo. Da una parte la squadra del sindaco uscente Yuri Gioino, che correrà per la riconferma con quasi tutti i compagni di viaggio degli ultimi cinque anni e l’innesto di alcuni giovani. Dall’altra il gruppo di opposizione “Per Lioni” che, a differenza di quanto avvenne nel 2016, candiderà per la fascia tricolore Rodolfo Salzarulo al posto di Andrea Pezzella. Quest’ultimo, come il resto della minoranza, sarà comunque della partita al fianco dell’ex primo cittadino che cinque anni fa non era candidabile in quanto già al secondo mandato consecutivo.

“Mi riproporrò come candidato sindaco, insieme alla squadra che ha lavorato con me in questi anni e con il contributo e la partecipazione di ragazzi che hanno già dimostrato di saper dare un prezioso contributo al paese”, scrive su Facebook Gioino. E sugli avversari dice: “Auspico un confronto civile e sereno nel quale le proposte possano prevalere sui giudizi, se pur legittimi, per le cose realizzate. E mi auguro si possa creare un’alternativa con la quale confrontarsi, in maniera costruttiva, sulle questioni che riguardano esclusivamente il nostro paese e il nostro territorio”.

Salzarulo invece commenta: “Nei giorni 3 e 4 del prossimo ottobre a Lioni si vota per rinnovare il Sindaco e il Consiglio Comunale. Noi ci saremo e, con il sostegno dei lionesi, ci prepariamo a rinnovare veramente il sindaco e il consiglio”.

Comune più popoloso tra quelli al voto in Alta Irpinia, il risultato di Lioni sarà interessante anche in ottica sovracomunale per le imminenti Provinciali e per i prossimi passi del Progetto pilota. Dove l’assemblea in autunno dovrà eleggere i componenti del comitato direttivo.

