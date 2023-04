Lioni: Clementino sarà l’ospite del concertone di agosto

16 SHARES Condividi Tweet

Sarà il rapper Clementino l’ospite del tradizionale concertone del 17 agosto a Lioni. Dopo i Tiromancino nel 2022 e le fortunatissime edizioni pre-covid con la presenza di Loredana Bertè, Fabrizio Moro e Giusi Ferreri, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Yuri Gioino cambia genere e potenzialmente pubblico di riferimento. Piazza San Rocco accoglierà quindi il cantante napoletano, nato nel 1982 ad Avellino, e diventato famoso anche grazie alla collaborazione con Fabri Fibra. Di recente Clementino, inoltre, ha partecipato come coach a The voice senior e junior su Raiuno, condotto da Antonella Clerici. Il Summer Tour Clementino 2023 prevede tappe anche a Benevento, nelle Marche e in Sardegna, oltre a Napoli città. Ad annunciare la presenza a Lioni è stato sui social il consigliere delegato agli eventi Michele Di Sapio.

Condividi su: