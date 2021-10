16 SHARES Condividi Tweet

Sono stati più di 150 i controlli effettuati a Lioni dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Giuseppe Aiello, sui green pass durante il mercato domenicale del 17 ottobre. Gli agenti della Polizia Municipale sin dalle prime ore del mattino, prima dell’apertura dei banchi di vendita, hanno controllato i titolari dei posteggi, individuando oltre 8 attività commerciali non in regola con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 che ha approvato l’obbligo Green Pass sul lavoro.

Il testo introduce il Green Pass obbligatorio per lavoratori, sia del settore pubblico che per quello privato. Le nuove regole sono in vigore a partire dal 15 ottobre 2021 e sono estese anche alle aree all’aperto in cui si svolgono attività commerciali. A seguito dei controlli otto posteggi sono restati vuoti e sedici operatori, tra titolari e dipendenti, allontanati e rispediti a casa perché sprovvisti o in possesso di green pass scaduti.

“La quasi totalità dei controllati hanno dichiarato di essere contrari al Green Pass ritenendolo inutile ed inoltre si sono appellati al fatto che, secondo loro, la certificazione verde non è richiesta all’aperto, inoltre molti degli interessati si sono lamentati per il fatto che altrove tali controlli sono meno rigorosi e di certo più permissivi”, riferisce Aiello.

“Nulla da fare: tutti gli irregolari si sono dovuti arrendere alle spiegazioni fornite dalla Polizia Municipale basate anche su una Faq del Governo che, in merito, ha chiarito: l’obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto, in quanto tale obbligo non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso”, continua il comandante.

Gli agenti hanno, inoltre, estesi i controlli sul rispetto delle norme ancora in vigore anche sugli avventori presenti nell’area mercatale come il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina. Tutte accortezze che, insieme alla costante igiene delle mani, sono strumenti importanti nella lotta al covid.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Yuri Gioino e soprattutto dei tantissimi presenti all’interno del mercato che hanno manifestato apprezzamenti per lo sforzo compiuto dagli operatori della Polizia Municipale, impegnati sempre più a mantenere alta l’asta dei controlli contro il Covid.

I servizi di prevenzione da parte della Polizia municipale continueranno anche nei giorni futuri e verranno estesi alle attività economiche a posto fisso ubicate sul territorio del Comune di Lioni (bar, ristoranti, negozi, supermercati, cinema, palestre ecc).

