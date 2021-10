Lioni: Gioino di nuovo sindaco, il consenso aumenta

16 SHARES Condividi Tweet

Yuri Gioino sarà sindaco di Lioni per i prossimi cinque anni. Il verdetto ufficiale è arrivato nel pomeriggio di lunedì, ma il quorum del 40% battuto già alle 19 di domenica si poteva già interpretare come un segnale importante. Il primo cittadino nel 2016 fu eletto contro l’uscente Rodolfo Salzarulo con 3252 preferenze, quasi il 77% del totale. Il suo avversario ne prese 987. Questa volta la lista “Lioni democratica” di voti utili ne incassa 3702.

Interessante il dato dell’affluenza nonostante l’assenza di un avversario. Sono stati infatti 3859 i lionesi che hanno raggiunto i seggi per esprimere una preferenza. Per Gioino una riconferma netta. Sono tutti consiglieri comunali i suoi dodici candidati con Domenica Gallo prima degli eletti, esattamente come cinque anni fa quando ne prese 837.

Lista LIONI DEMOCRATICA con Yuri Gioino sindaco:

D’Amelio Anna Lucia 546

D’Andrea Rocco 659

Di Paolo Nicola detto Santarella 488

Di Sapio Michele 443

Fonso Sabatino 245

Gallo Domenica detta Mimma 874

Garofalo Pasqualino 521

Pinchera Elisa 239

Rosamilia Giusi 347

Ruggiero Maria Antonietta detta Tetta 798

Ruggiero Salvatore 571

Verderosa Amato 286

