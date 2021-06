Lioni, il Centro servizi torna all’Asi

12 SHARES Condividi Tweet

Il Comune di Lioni ha rinunciato alla gestione del Centro servizi Asi restituendolo di fatto al Consorzio irpino per lo sviluppo delle aree industriali. La struttura era stata affidata all’ente altirpino in comodato d’uso nel 2017. Il progetto era quello di farne un centro per start-up, al servizio di giovani imprenditori nel segno dell’innovazione. Si chiamava Irpinia Factory. Ma i costi per rendere funzionale l’immobile erano troppo alti. Circa 400mila euro.

L’utilizzo era stato pensato anche per il progetto Borgo 4.0. Poi la scelta del comune, d’intesa coi partner dell’investimento, di spostare uffici e percorsi sperimentali per le auto intelligenti, nell’area d’ingresso del paese. La decisione del sindaco Yuri Gioino di restituire la struttura all’Asi è anche dovuta all’interessamento di privati per la stessa.

Condividi su: