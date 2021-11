10 SHARES Condividi Tweet

Una nuova ondata di furti in abitazione ieri sera a Lioni. Nella serata del ricordo del 23 novembre, i ladri si sono introdotti in diversi appartamenti del paese. Presi di mira in particolare il quartiere San Bernardino, nel centro abitato, e contrada Cerrete.

Già nelle scorse settimane alcuni malviventi avevano violato tre appartamenti. Secondo quando si apprende, questa volta i furti sono stati almeno quattro. Tam tam social per allertare la popolazione. Segnalazioni ai carabinieri della locale stazione.

