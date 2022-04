Lioni, nominate le commissioni aperte ai cittadini

14 SHARES Condividi Tweet

Undici commissioni consiliari per affiancare l’amministrazione comunale e provare a rafforzare l’interesse per la cosa pubblica. A Lioni il Consiglio comunale monocolore di Yuri Gioino questa mattina ha votato all’unanimità le nomine degli organismi. Una decisione nata all’indomani della campagna elettorale dello scorso autunno quando appunto l’uscente Gioino si ritrovò a correre da solo per la fascia tricolore. “Trasparenza e partecipazione, oggi scriviamo un capitolo molto significativo. E siamo già al lavoro per mettere a punto un sistema efficace di consultazione popolare”, ha detto il sindaco.

Le commissioni vedono la presenza di esponenti dell’amministrazione e di esperti esterni al Municipio. Professionalità diverse con l’obiettivo di proporre e arrivare a soluzioni condivise. Tra i settori manca solo quello relativo all’Urbanistica, ma in realtà, ha sottolineato il delegato Salvatore Ruggiero, la commissione di fatto è già al lavoro per la redazione del Puc.

Commissione consiliare in materia di Turismo:

– Maria Antonietta Ruggiero (Consigliere comunale)

– Giusi Rosamila (Consigliere comunale)

– Nicola D’Andrea

– Antonio Pica

– Rossano Ruotolo

– Antonio Malanga

– Antonio Soriano

– Viviana Miele

– Annachiara Capasso

– Salvatore Conforti

Commissione consiliare in materia di Cultura e Scuola:

– Anna Lucia D’Amelio (Consigliere comunale)

– Amato Verderosa (Consigliere comunale)

– Giuni Tuosto

– Katia Vigilante

– Rocco Iorlano

– Michele Aiello

– Maria Marandino

Commissione consiliare in materia di Riqualificazione Urbana:

– Anna Lucia D’Amelio (Consigliere comunale)

– Rocco D’Andrea (Consigliere comunale)

– Pasqualino Garofalo (Consigliere comunale)

– Rocco Di Conza

– Lino Iorlano

– Angelo Intoccia

– Maurizio Alifano

– Mariangela Intaglietta

– Alfonso Bisecco

– Angelo Di Paolo

– Salvatore Colantuono

Commissione consiliare in materia di Viabilità:

– Domenica Gallo (Consigliere comunale)

– Michele Di Sapio (Consigliere comunale)

– Pasqualino Garofalo (Consigliere comunale)

– Michele Perna

– Maria Rosaria Corona

– Angelo Garofalo

– Consolato Orazio Cavallaro

– Eugenio Liloia

– Rocco Capobianco

commissione consiliare in materia di Affari Generali:

– Yuri Gioino (Sindaco)

– Anna Lucia D’Amelio (Consigliere comunale)

– Giusi Rosamilia (Consigliere comunale)

– Michele Di Sapio (Consigliere comunale)

– Elisa Pinchera (Consigliere comunale)

– Amato Verderosa (Consigliere comunale)

– Angioletto Verderosa

– Gerardina Della Rocca esperto esterno

– Carmine Albanese esperto esterno

– Emilio Cordasco esperto esterno

– Rosario Maglio esperto esterno

Commissione consiliare in materia di Attività Produttive:

– Rocco D’Andrea (Consigliere comunale)

– Elisa Pinchera (Consigliere comunale)

– Anna Lucia D’Amelio (Consigliere comunale)

– Antonio Pica

– Arianna Nittoli

– Rosario Maglio

– Vincenzo Albanese

– Ettore Mocella

– Gaetano Salzarulo

– Gianfranco Tomeo

– Rocco Recce

Commissione consiliare in materia di Politiche Sociali e Giovanili:

– Domenica Gallo (Consigliere comunale)

– Michele Di Sapio (Consigliere comunale)

– Don Tarcisio Luigi Gambalonga

– Angelina Di Paolo

– Gaetana Rosamilia

– Donatella Chieffo

– Gianluca Zarra

– Maria Giovanna Castelliti

– Chiara Ciotta

– Francesca Racioppi

– Gianluigi Fico

– Arianna Nittoli

– Gianni Di Sapio

Commissione consiliare in materia di Sanità:

– Elisa Pinchera (Consigliere comunale)

– Sabatino Fonso (Consigliere comunale)

– Adriana Di Martino esperto esterno

– Guglielmo Racioppi esperto esterno

– Biagio Campana esperto esterno

– Angelica Perna esperto esterno

– Rocco Iorlano esperto esterno

– Clara Dell’Armi esperto esterno

– Carmine Squarciafico esperto esterno

– Salvatore Mainolfi esperto esterno

– Michael Villani esperto esterno

– Nicola Di Mattia esperto esterno

– Mariarosaria Pasqualina Barbaro esperto esterno

– Antonio Sansone esperto esterno

Commissione consiliare in materia di Contenzioso:

– Elisa Pinchera (Consigliere comunale)

– Amato Verderosa (Consigliere comunale)

– Marco Angelone

– Raffaele Capasso

– Rosario Maglio

– Ermelinda Maglio

– Maria Venezia

– Gennaro Napolano

– Emilio Cordasco

– Alfonso Petito

Commissione consiliare in materia di Ambiente: – Giusi Rosamilia (Consigliere comunale) – Elisa Pinchera (Consigliere comunale) – Salvatore Ruggiero (Consigliere comunale) – Vincenzo Mancuso – Carmen Recce – Michele Papaleo – Gerardo Nappa – Angelo Tuosto – Clara Dell’Armi – Giusi Tuosto – Michael Recce

Commissione consiliare in materia di Sport: – Sabatino Fonso (Consigliere comunale) – Pasqualino Garofalo (Consigliere comunale) – Giusi Rosamilia (Consigliere comunale) – Pasquale Persico – Salvatore Colantuono – Fabio Albanese – Claudio Pastore – Mariafelicia Squarciafico

Condividi su: