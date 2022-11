Lioni, Ofanto in piena: scuole e ponti chiusi

16 SHARES Condividi Tweet

Massima allerta a Lioni a causa del forte nubifragio che ha colpito la cittadina dell’Alta Irpinia nelle ultime ore. La pioggia sta cadendo abbondante e senza sosta da metà mattinata e il fiume Ofanto, fino a ieri quasi in secca, ha rotto gli argini inondando i terreni circostanti e creando disagi alla circolazione.

La situazione più critica si registra all’altezza del ponte che collega il centro abitato con Santa Maria del Piano. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale. L’acqua ha invaso totalmente la carreggiata rendendo necessaria la chiusura al traffico. Numerose le segnalazioni arrivate da cittadini anche per la presenza di alcuni cavalli in difficoltà. All’area pip le piogge minacciano alcuni capannoni. E il sindaco ha disposto la chiusura di tutti i ponti che attraversano l’Ofanto. Chiuse pure le scuole nella giornata di domani.

“Abbiamo provveduto a chiudere i ponti che attraversano il fiume Ofanto per le esondazioni che stanno riguardando tutto il corso d’acqua.

La popolazione è pregata di prestare massima attenzione per l’elevato livello di criticità in essere. Domani 05.11.22 tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse“, scrive sui social il primo cittadino Yuri Gioino.

