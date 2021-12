20 SHARES Condividi Tweet

Ha svaligiato la cassa della farmacia comunale e si è dileguato. L’episodio preoccupante si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Lioni, in contrada Cerrete lungo la via Appia. Un malvivente, approfittando dell’assenza di clienti, si è introdotto armato di pistola all’interno dell’attività e ha minacciato la farmacista facendosi consegnare l’incasso. Poi è fuggito da un accesso laterale, dove con molta probabilità era atteso in auto da un complice.

La rapina è avvenuta in un orario nel quale l’area, sebbene al di fuori del centro abitato, risulta ancora ben frequentata e trafficata per la vicinanza al centro commerciale, a un supermercato e alcuni negozi. Già in passato la farmacia era stata presa di mira dei ladri. In paese, intanto, crescono sgomento e preoccupazione: nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno in abitazioni, anche del centro.

“Stamattina ho scritto al Prefetto di Avellino – riferisce il sindaco Yuri Gioino – per chiedere un rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine sul territorio comunale. Lioni è un comune con un bacino d’utenza significativo e con un sistema di videosorveglianza all’avanguardia che verrà implementato nei prossimi mesi e che puntualmente mettiamo a disposizione delle forze dell’ordine. Ma questo non basta. Serve più personale e un presidio costante a tutela dei cittadini della mia comunità”.

