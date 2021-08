Lioni: Rosamilia e Fonso, altre due candidature con Gioino

18 SHARES Condividi Tweet

Altre due candidature annunciate per le amministrative 2021 a Lioni. Nella lista Lioni Democratica, candidato sindaco Yuri Gioino, entrano Giusi Rosamilia e Sabatino Fonso. La prima viene dal mondo del giornalismo, il secondo da quello dello sport. Vanno ad aggiungersi ai nomi di Maria Antonietta Ruggiero e Michele Di Sapio, anche loro con Gioino. L’uscente riproporrà dunque buona parte della maggioranza eletta e 5-6 new entry.

Rosamilia: “Ho sempre veicolato messaggi, idee, pensieri attraverso il nostro giornale Altirpinia di cui ricopro il ruolo di direttrice con passione, amore, dedizione, sempre spinta da un unico interesse: il forte legame con la mia terra, le mie radici. La mia unica promessa è quella di lavorare ogni giorno per il benessere di Lioni, incessantemente, senza sosta, cercando di risolvere ogni problematica, anche la più piccola. Vorrei mettere me stessa al servizio della comunità, con umiltà, portando un bagaglio prezioso con me: la semplicità. Mi piacerebbe raccogliere le idee di tutti, dei giovani in particolare modo e farmene portavoce. Vorrei realizzare qualcosa di concreto insieme alla comunità, per la comunità. Vorrei mettere al servizio di Lioni le mie idee, le mie intuizioni, da condividere e sviluppare insieme. Sarà una sfida difficile, sarà la mia prima campagna elettorale vissuta in prima persona, ma sono certa che sarà una esperienza che mi fortificherà, arricchendomi, nel bene e nel male. Dobbiamo lavorare e lottare insieme per un futuro a colori, colori brillanti, non sbiaditi. Ed è questo l’augurio che voglio farci: essere insieme colore e calore per Lioni. Per il mio paese, la nostra Forza”.

Fonso: “Questa scelta mi obbliga a lasciare la carica di Presidente della Società Basket Lioni. In questi 10 anni abbiamo fatto tanto e sono certo che con il passaggio di consegne al nuovo Presidente, nella persona di Claudio Pastore, si potrà continuare l’operato seguendo la linea finora adottata. Il mio impegno e il mio contributo non mancheranno, ogni qualvolta mi sarà richiesto e continuerò ad esserci come allenatore del settore giovanile. Vorrei ringraziare tuti coloro che fanno parte del Direttivo, che hanno contribuito alla crescita del Basket Lioni e mi hanno reso fiero di essere parte integrante di un importante progetto. Ci aspetteranno tante sfide importanti come Comunità, una di queste è sicuramente lo sport, soprattutto quello giovanile, fermo da quasi 2 anni a causa della pandemia. Vista l’importanza che lo sport ha per la Salute, per la crescita fisica e psichica, per l’Educazione Sportiva, ma soprattutto per l’Aggregazione e l’Inclusione, è necessario che le Istituzioni e la Politica diano notizie confortanti e mettano in essere impegno serio. Lavorerò con passione per una Lioni sempre più sportiva per i lionesi di ogni età!“

