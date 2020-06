Lioni senza acqua, Gioino: ‘Risposte subito o agiamo in autonomia’

20 SHARES Condividi Tweet

Manca l’acqua in 33 paesi della provincia di Avellino e il sindaco di Lioni Yuri Gioino con un post su Facebook alza la voce e chiede risposte rapide. “Altrimenti agiremo in autonomia”, scrive. Il disservizio va avanti da questa notte, quando una rottura ha interessato la condotta dell’Alto Calore nel comune di Castelfranci. All’alba una rilevante fetta della popolazione irpina si è svegliata senza acqua. Tra i paesi colpiti infatti c’è anche la città di Ariano Irpino, oltre a centri di media grandezza come Lioni e Mirabella Eclano. Proteste sui social. In un primo momento infatti era stato comunicato che l’erogazione idrica sarebbe ripartita entro la mattinata, poi un nuovo guasto, sempre a Castelfranci ha allungato i tempi della riparazione. Adesso si ipotizza domani mattina.

Gioino parte da lontano e allarga lo sguardo dal problema del giorno alla situazione generale dell’ente puntando il dito contro le gestioni passate. “Per essere chiari: penso che i problemi attuali di Alto Calore per larga misura dipendano da ragioni strutturali che vengono dal passato e la cui colpa, come spesso capita, è esclusivamente della politica. Per essere buoni, una politica non intesa come servizio. Allora per i disservizi che viviamo oggi sulla nostra pelle, anziché prendercela con l’Alto Calore in generale, o con i suoi dipendenti, dovremmo evitare qualunquismi ed essere seri additando precise responsabilità nei confronti di chi ha gestito nel passato quell’ente, utilizzandolo per accordi di bassissimo profilo e per spartizioni politiche che sono state emblema e modello di quella che, nel senso peggiore del termine, hanno chiamato prima Repubblica”. E’ il duro attacco della fascia tricolore che poi sottolinea: “Una rottura può starci, ma con l’emergenza sanitaria ancora in corso diventa un dramma. Non è concepibile lasciare per così tanto tempo comuni senz’acqua e anche per questo, per quello che ci riguarda, come Comune di Lioni abbiamo fatto delle proposte concrete per evitare, almeno per la nostra comunità, quello che è successo in queste ore. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta, altrimenti agiremo in autonomia“.

