Lioni, si comincia con i vaccini in Drive Through

Terminate le prime operazioni a Sturno, ieri 180 vaccini in Drive Through in collaborazione con l’Esercito, l’Asl Avellino ha fatto partire la campagna vaccinale per i non deambulanti nell’area 7 del Comune di Lioni. Auto in fila a partire dalle 8.00 di questa mattina. Poi si proseguirà con il Mandamento baianese e si riprenderà nelle 3 aree della provincia per i richiami.

“Esercito Italiano, Vigili del Fuoco, Asl, Comune di Lioni, medici, volontari. Questa è l’Italia migliore, la Lioni migliore”, ha scritto il sindaco Yuri Gioino.

Il primo cittadino ha firmato due giorni fa l’ordinanza di chiusura delle scuole in accordo con Prefettura e autorità sanitarie. Nel paese restano in aumento i casi di Covid-19, ieri altri due, ma la curva sembra iniziare a scendere. In Alta Irpinia è stato disposto lo stop alle lezioni in presenza anche a Nusco e Torella dei Lombardi dopo la positività di un alunno (a Nusco) e del genitore di un alunno (a Torella).

