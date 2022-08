Lioni, si presenta il libro ‘Biancaneve e i settenari’

18 SHARES Condividi Tweet

Il prossimo 20 agosto, a Lioni, presentazione del libro “Biancaneve e i settenari, antologia di poesia giocosa”, insieme a due dei suoi sette coautori, Alessandra Celano e Duccio Battistrada. L’opera è stata curata da Stefano Bartezzaghi: enigmista, giornalista, scrittore, autore di rubriche su Repubblica, La Stampa e l’Espresso, figlio del famoso enigmista Piero Bartezzaghi. Il libro ha goduto di ottime recensioni su tanti quotidiani nazionali ed è stato ai primi posti delle classifiche di vendite nel suo genere. L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele III (municipio) alle ore 18.

SINOSSI – Alcuni erano venuti a conoscenza dei Limerick leggendo Linus. Alcuni avevano visto Gigi Proietti recitare con frenetiche rotazioni di pupille la fànfola del Lonfo, di Fosco Maraini. Altri avevano incontrato componimenti di Toti Scialoja sia in libri illustrati per bambini sia su riviste d’avanguardia, con tanti topini, folaghe e paronomasie. Qualcuno risolveva rebus e cruciverba; altri erano stati a Parigi e spargevano leggende fumistiche su una certa setta di scrittori e matematici. Qualcuno ha osato per primo usare la parola proibita: “gioco”. Parola da perdigiorno, parola non seria, parola puerile. Tra autrici e autori, le sette firme che si sono date appuntamento per esercitarsi nelle discipline dell’Amletica leggera sono note a chi frequenta luoghi e siti dediti alla fantasia verbale e alla sua estrosa grammatica. Le loro poesie stupiscono per la virtuosa giocoleria delle soluzioni ma anche per quel che riescono a dire, sotto “il legame de li versi strani” (semicit.). Si gioca, ma non si scherza. Si ride, ma non si smette di pensare.

