Lioni, slalom in auto sulla neve e video sui social: maxi multa

Si improvvisa slalomista per le strade del paese e colleziona sanzioni per oltre 2mila euro. L’episodio risale alla notte scorsa, quando a Lioni il conducente di una Volkswagen Golf ha approfittato delle strade completamente innevate e del buio per dar vita con la propria macchina, su piste cittadine, a una serie di performance degne della valanga azzurra.

Le evoluzioni hanno visto come location più battuta piazza San Rocco, tramutata in pista per slalom e testa coda. L’autista però non si è accontentato, preferendo impegnare altri luoghi e cimentandosi su percorsi speciali fatti di marciapiedi e rotatorie innevate, sfoggiando il meglio delle proprie doti di pilota sulla neve. Ulteriore sfida dell’incauto pilota è stata riprendere con il proprio telefonino la folle impresa e pubblicare il filmato sui social media.

La sorpresa è arrivata quando il Comando della Polizia Municipale, questa mattina, controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza di cui il paese è dotato, ha potuto seguire le gesta del pilota riuscendo a identificare il proprietario dell’auto. A lui sono state contestate ben nove sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, che prevedono il pagamento da un minimo edittale di 542 euro a un massimo di 2193 euro.

