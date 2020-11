16 SHARES Condividi Tweet

A partire da domani, mercoledì 11 novembre e successivamente ogni martedì dalle ore 8.00, sarà attivo a Lioni il presidio triage allestito presso l’ex area 7 per la somministrazione di tamponi antigenici per la ricerca del virus SARS-CoV2 in modalità drive-in. Grazie a una convenzione stipulata dal Comune con due laboratori privati (Farina e Di Conza) sarà possibile effettuare il tampone al costo di 30 euro e usufruire quindi di uno strumento diagnostico in più per l’individuazione precoce di soggetti contagiati.

COSA SONO I TAMPONI ANTIGENICI?

Il test antigenico rileva la presenza di antigeni (proteine) virali specifici nelle secrezioni respiratorie, mediante l’utilizzo di un tampone naso-faringeo. Non essendo in grado di individuare materiale genetico del virus, ma soltanto proteine, può dare vita a falsi negativi in caso di carica virale bassa (asintomaci) o se il tampone viene eseguito in un arco di tempo inadeguato.

“Le linee guida consigliano, infatti, di aspettare almeno 48-72 ore dal presunto contatto. La negatività non esclude il contagio, mentre la positività va sempre confermata dal tampone molecolare”, spiega il dottor Biagio Campana, consulente del Centro operativo comunale.

CHI PUÒ SOTTOPORSI AL TAMPONE ANTIGENICO?

Non c’è nessun obbligo di sottoporsi privatamente all’antigenico. È una azione assolutamente facoltativa. È raccomandato fortemente, però, a chi sospetta di essere stato a contatto con casi positivi. Ma è bene attendere 48-72 ore prima di effettuarlo. È invece assolutamente vietato recarsi al drive-in per coloro che sono già risultati positivi e/o si trovano in isolamento domiciliare disposto dall’Asl.

COSA FARE SE IL TEST ANTIGENICO RISULTA POSITIVO?

“In un principio di massima precauzione e di tutela della comunità è comunque necessario che il soggetto positivo insieme ai contatti più stretti rimanga in una sorta di isolamento fiduciario in attesa di praticare e di avere il risultato del tampone molecolare che deve essere richiesto dal proprio medico di medicina generale e deve essere effettuato dall’Asl”, spiega ancora Campana.

Se anche questo dovesse essere positivo, l’isolamento fiduciario si trasforma in quarantena obbligatoria. A decorrere dal giorno della positività al tampone molecolare, quindi, saranno calcolati dall’Asl i 10 giorni per la somministrazione del secondo tampone di controllo e si potrà usufruire di certificazioni Inail.

COME SI PRENOTA IL TAMPONE ANTIGENICO DRIVE IN?

Per la prenotazione è stato predisposto un numero (3792139627) cui inviare entro le 18 del giorno precedente un messaggio Whatsapp. Ricevuta la conferma della prenotazione, bisogna compilare il modulo di accesso al triage scaricabile dall’app My Lioni o dal sito istituzionale del Comune di Lioni. Sul posto saranno presenti le associazioni di volontariato a supportare la gestione di arrivi e attese.

E I TAMPONI MOLECOLARI?

L’Asl Avellino in una nota inviata ai Comuni nei giorni scorsi ha chiarito che “i referti, eseguiti e processati da laboratori che non risultano autorizzati e accreditati per eseguire tamponi molecolari per SARS CoV-2, sono considerati inattendibili ai fini dell’adozione di provvedimenti di sanità pubblica”. E quindi anche per le certificazioni Inail.

A tal proposito, dall’elenco pubblicato dalla Regione Campania lo scorso 4 novembrr si evince che i laboratori privati autorizzati a effettuare tamponi molecolari in provincia di Avellino sono al momento solo quattro:

· DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO Srl – Avellino

· CENTRO FUTURA DIAGNOSTICA Srl – Avellino

· DIAGNOSTICA MEDICA Srl – Mercogliano

· GUARINO HUB – Avellino.

Comments

comments

Condividi su: