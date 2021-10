12 SHARES Condividi Tweet

E’ stata ufficializzata sabato mattina la nuova Giunta del Comune di Lioni. Nel consiglio comunale di insediamento il primo cittadino Yuri Gioino annuncia la squadra dopo le formalità di rito. Due donne e due uomini, tre affrontano il secondo mandato e una entra per la prima in volta sia in Consiglio che in Giunta. Il sindaco tiene la delega al bilancio.

Mimma Gallo sarà ancora una volta vicesindaco, con le deleghe alle politiche sociali e alla viabilità. Maria Antonietta Ruggiero, seconda per preferenza ottenute dopo la Gallo, avrà le deleghe al turismo, alla promozione del territorio e alla trasparenza amministrativa. In questi anni Ruggiero è stata presidente della Proloco Lioni e quindi continuerà a occuparsi di questi temi da un altro contesto. Rocco D’Andrea conserva le deleghe ad agricoltura e fondi europei e ottiene quella alle attività produttive. A completare l’Esecutivo c’è Salvatore Ruggiero, assessore ad urbanistica ed ecologia dopo aver lavorato su questi temi da consigliere.

Le deleghe ai consiglieri. Anna D’Amelio è la nuova capogruppo di Lioni Democratica. Per lei cultura, innovazione tecnologica e Borgo 4.0. Ad altro consigliere rieletto, Pasqualino Garofalo, patrimonio e protezione civile. Lavori pubblici al decano del consiglio comunale lionese, Nicola Di Paolo. Per l’ex presidente del Forum dei Giovani, Michele Di Sapio, politiche giovanili, associazionismo ed eventi. A Giusi Rosamilia l’ambiente e il decoro urbano, il benessere animali e la comunicazione istituzionale. Di pubblica istruzione e personale si occuperà Amato Verderosa, di sport e gemellaggi Sabatino Fonso, di sanità e contenzioso Elisa Pinchera.

Condividi su: