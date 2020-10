L’irpina TrenDevice quotata in borsa

10 SHARES Condividi Tweet

Debutta oggi in Borsa su Aim Italia, il mercato alternativo del capitale dove sono quotate le piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, la TrenDevice spa, azienda che ha le sue radici in Irpinia, il cui presidente del Cda è Antonio Capaldo.

Nata da un’idea originale ed ambiziosa, la TrenDevice è una PMI innovativa che applica i principi dell’economia circolare nel settore dell’e-commerce di smarthphone e dispositivi elettronici di alta gamma, come computer e tablet, dando loro una nuova vita. La società infatti acquista prodotti hi-tech usati, provvede al loro ricondizionamento attraverso un procedimento che ne garantisce un’alta qualità e li commercializza, oltre alla vendita di accessori a marchio TrenDevice.

In fase di collocamento la Trend Devica ha raccolto 2,7 milioni di euro e la società intende consolidare le vendite online, aprire 10 punti vendita entro il 2023 e migliorare complessivamente la marginalità grazie allo sviluppo di servizi, monetizzazione dei dati, sviluppo di algoritmi, e al consolidamento degli accessori a marchio TrenDevice.

Soddisfazione per questo importante traguardo è stata espressa dal Presidente di Piccola Industria di Confindustria Avellino Massimo Iapicca, per l’amico e collega Antonio Capaldo, componente del Consiglio Direttivo Piccola Industria, che è riuscito a portare avanti questo suo progetto fortemente innovativo, non solo per il settore in cui opera, ma anche per l’intuizione di aver utilizzato l’Equity Crowfounding per reperire i capitali che gli hanno consentito l’accesso in borsa.

TrenDevice è la dodicesima ammissione dall’inizio dell’anno sul mercato della Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, AIM Italia, mercato strutturato per accompagnare le PMI dinamiche e competitive nel loro progetto di crescita che vede nell’accesso al capitale lo strumento fondamentale per lo sviluppo di impresa.

La TrenDevice è attualmente la prima azienda del settore in Europa ad essere quotata in Borsa.

