L’Irpinia al voto: i candidati nei 33 Comuni

Sono 33 i Comuni in provincia di Avellino ad andare alle urne nel weekend del 3 e 4 ottobre 2021. Una tornata elettorale che coinvolgerà tutti centri al di sotto dei 5mila abitanti, con le sole eccezioni di Monteforte Irpino (circa 12mila abitanti), Avella (7800), Serino (7mila) e Lioni (6100). In Alta Irpinia sono dieci su 25 le comunità (in nero di seguito) chiamate al voto. Tra le sfide politicamente più rilevanti ci sono sicuramente quella di Montefalcione dove a scendere in campo è l’ex deputato Angelo D’Agostino, e quella di Avella dove si gioca la fascia tricolore l’attuale presidente della Provincia Domenico Biancardi. Tra le sorprese, invece, la rinuncia a 12 ore dalla presentazione delle candidature di Stefano Farina, sindaco uscente di Teora che ha deciso di non presentare liste.

