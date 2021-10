L’Irpinia al voto: i risultati nei 33 Comuni

16 SHARES Condividi Tweet

Erano 33 i Comuni in provincia di Avellino ad andare alle urne nel weekend del 3 e 4 ottobre 2021. Una tornata elettorale che ha coinvolto tutti centri al di sotto dei 5mila abitanti, con le sole eccezioni di Monteforte Irpino (circa 12mila abitanti), Avella (7800), Serino (7mila) e Lioni (6100). In Alta Irpinia erano dieci su 25 le comunità chiamate al voto.

Il dato nuovo di questa tornata elettorale era la presenza di ben sette paesi con un solo candidato sindaco. Quest’ultimi quindi dovevano battere il quorum del 40%. Risultato ottenuto in tutti i paesi già nella giornata di domenica (Lioni, Torella dei Lombardi, Lacedonia, Teora, Manocalzati, Montaguto, Frigento). Lo scrutinio di lunedì per queste comunità è importante però per certificare l’effettiva elezione: necessari, infatti, il 50% dei voti validi.

in aggiornamento dalle ore 15.00

Aiello del Sabato – Il vicesindaco uscente Sebastiano Gaeta contro Gerardo Candido. VINCE

Avella – Tre candidati sindaco in campo: Vincenzo Biancardi, Chiara Cacace e Mario Montanile. Il presidente della Provincia e sindaco uscente Domenico Biancardi contro nella lista dell’altra Biancardi. VINCE

Bagnoli Irpino – (leggi qui)

Calabritto – (leggi qui)

Forino – La sfida era tra il sindaco uscente Antonio Olivieri, l’imprenditore Umberto Rubinaccio, il dirigente scolastico in pensione Gregorio Iannaccone e il docente universitario Mimmo Fruncillo. VINCE

Frigento – Il sindaco uscente Carmine Ciullo sfidava il quorum. Asticella superata. Ciullo è di nuovo sindaco.

Guardia Lombardi – (leggi qui)

Lacedonia – (leggi qui)

Lauro – Era scontro tra Rossano Sergio Boglione e Sabato Moschiano. VINCE

Lioni – (leggi qui)

Manocalzati – In corsa solo Pasquale Pirone. Quorum battuto.

Montaguto – In campo solo Marcello Zecchino. Quorum battuto.

Montefalcione – La sindaca uscente Maria Antonietta Belli candidava per la fascia tricolore la figlia, la dottoressa Rossella Baldassare. Contro di lei c’era l’ex deputato e imprenditore Angelo Antonio D’Agostino. VINCE

Monteforte Irpino – Angelo Montuori sfida l’uscente Costantino Giordano. VINCE

Montefredane – Il primo cittadino uscente Valentino Tropeano contro Ciro Aquino. VINCE

Monteverde – (leggi qui)

Ospedaletto d’Alpinolo – Confronto a tre tra Clemente Guerra, Luigi Marciano e Tina Santoro. VINCE

Pago Vallo Lauro – Era battaglia tra Antonio Mercogliano e Carmine Amato. VINCE

Petruro – In uno dei paesi più piccoli della provincia si registravano ben quattro candidati sindaco: Paolo Palmieri, Giuseppe Lombardi, Manfredi Genito e Giuseppe Fortunato. VINCE

Pietrastornina – Amato Rizzo contro Alfonso Lorenzo Urciuolo. VINCE

Roccabascerana – Amabile Caporaso contro Roberto Del Grosso. VINCE

Rotondi – Giuseppe Gallo detto Pino (con lui il sindaco uscente) contro Giuseppe Ilario detto Peppino. VINCE

San Martino Valle Caudina – Aniello Troiano contro Pasquale Pisano. VINCE

Sant’Angelo a Scala – Erano tre gli avversari di Carmine De Fazio. In campo Giancarlo De Masi, Antonio Vegliante, Ferdinando Zaccaria. VINCE

Sant’Angelo all’Esca – Angelo Silvestro Penta contro Attilio Iannuzzo. VINCE

Scampitella – Era battaglia tra Vincenza Cassese e Andrea Euplio Lavanga, già assessore. VINCE

Senerchia – (leggi qui)

Serino – Il sindaco uscente Vito Pelosi tentava il bis, gli si opponeva il suo vice Vincenzo Ianniello. VINCE

Sperone – In campo Adolfo Alaia e Pasquale Muccio. VINCE

Sturno – (leggi qui)

Teora – (leggi qui)

Torella dei Lombardi – (leggi qui)

Villamaina – (leggi qui)

