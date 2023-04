L’Irpinia al voto: tutte le liste delle Amministrative 2023

18 SHARES Condividi Tweet

Diciassette Comuni al voto in Irpinia nella tornata elettorale delle Amministrative 2023. Diversi uscenti ricandidati, ma pure tante novità. A rinnovare i consigli comunali e le fasce tricolori sono tutti paesi al di sotto dei 5mila abitanti, ad eccezione di Mugnano del Cardinale. Sette di questi si trovano in Alta Irpinia:

Aquilonia: clicca qui

Cairano: clicca qui

Caposele: clicca qui

Conza della Campania: clicca qui

Nusco: clicca qui

Rocca San Felice

Sant’Angelo dei Lombardi: clicca qui

NEL RESTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO:

Casalbore: Emilio Salvatore, vicesindaco del non più candidabile a sindaco Raffaele Fabiano, corre per la fascia tricolore contro Pierfrancesco Resce. Fabiano è in lista col primo.

Greci

Lapio: corre per la fascia tricolore solo l’uscente Maria Teresa (Trisa) Lepore.

Marzano di Nola: unico candidato l’uscente Francesco Addeo.

Mugnano del Cardinale: in corsa Antonello Napolitano contro Filomeno Caruso.



San Potito Ultra: unico candidato il vicesindaco uscente, Riccardo Porfido.

Summonte: Giuditta non è più candidato. Finisce un’era, in campo c’è Ivo Capone, già presidente del Consiglio comunale di Avellino e ai vertici Uisp Campania.



Torre Le Nocelle: è corsa a due tra l’uscente Antonio Cardillo e Ada Porcile.



Vallata: in campo soltanto l’uscente Giuseppe Leone.

Volturara Irpina: di nuovo in corsa per la fascia tricolore Marino Sarno che sfiderà Domenico Michele Lomazzo.

IN AGGIORNAMENTO

Condividi su: