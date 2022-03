20 SHARES Condividi Tweet

L’Irpinia dei vini è pronta a sbarcare a Verona per la 54esima edizione del “Vinitaly”, il Salone Internazionale dei vini e dei distillati in programma dal 10 al 13 aprile che, quest’anno, ha registrato l’adesione di oltre 4mila espositori. Sono 89 le aziende vitivinicole della provincia, guidate dalla Camera di Commercio di Avellino, che parteciperanno alla quattro giorni di eventi, degustazioni tecniche, prestigiose verticali, walk around tasting, aree tematiche e focus sui principali mercati.

Alla scopo di supportare la filiera enologica irpina sui mercati internazionali, nell’attuale fase economica di ripartenza dopo la crisi pandemica da covid-19, l’Ente di Piazza Duomo ha organizzato una collettiva che ha riscontrato da subito massiccia adesione da parte del mondo vitivinicolo irpino, a conferma della diffusa volontà di tornare alla normalità e, quindi, di riprendere a condividere esperienze, know-how e produzioni di eccellenza, come nella migliore tradizione della prestigiosa manifestazione internazionale.

“Dopo due anni di stop dovuti al Covid – precisa il Commissario Straordinario Gaetano Mosella – torna finalmente uno degli eventi di riferimento del settore enologico che vede la nostra Irpinia da sempre protagonista con la sua storia, le sue eccellenze, il racconto di un territorio unico e straordinario. La risposta entusiasta delle imprese locali è la migliore risposta alla pandemia e alla terribile guerra scoppiata in Ucraina”.

Come nelle precedenti edizioni, la Camera di Commercio ha allestito un’area espositiva denominata “IRPINIA”che avrà una personalizzazione provinciale con l’obiettivo di valorizzare le identità territoriali a vocazione vitivinicola, con particolare riguardo alle aree di produzione dei vini DOCG.

Nel corso della manifestazione, lo spazio istituzionale presente nell’Area IRPINIA della Tensostruttura Area B Campania ospiterà attività immaginate e realizzate con la finalità di promuovere il territorio irpino e le sue eccellenze enologiche.

“Vinitaly” sarà, come tradizione, l’occasione per promuovere e valorizzare le straordinarie produzioni tipiche irpine, le buone pratiche e le identità produttive dell’Irpinia legate al vino e all’ospitalità, favorendo la creazione di reti ed attivando sinergie commerciali.

Molto nutrita e qualificata anche la presenza di buyer internazionali,che rappresenta uno stimolo in più per le aziende, chiamate a promuovere e veicolare in tutto il mondo i migliori vini irpini e, soprattutto, il territorio, le origini di una produzione riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Come in occasione degli incontri con esponenti di spicco della stampa di settore nell’ambito dell’iniziativa “Taste4Test”, in cui i produttori potranno proporre le proprie etichette in degustazione per raccogliere impressioni, pareri e suggerimenti.

VINITALY 2022

Tensostruttura Area B Campania collettiva CCIAA Avellino

Programma Eventi Piazza IRPINIA

Domenica 10 aprile

10.30 TASTE4test – incontri B2B giornalisti/produttori

A cura della Camera di Commercio

12.00 Presentazione eccellenze irpine in abbinamento ai vini DOCG

A cura delle aziende GB Agricola, Caseificio Principato, Prosciuttificio Giovanniello, Salumi Biancaniello, prodotti a base di castagne Raffael, Pasticceria Vignola, Vini Antico Castello

14.30 Vinitaly International ospitalità buyers ICE nell’Area Irpinia

a cura di Vinitaly International

15.30 TASTE4test – incontri B2B giornalisti/produttori

a cura della Camera di Commercio

16.30 Vinitaly International ospitalità buyers ICE nell’Area Irpinia

acura di Vinitaly International

Lunedì 11 aprile

11.00 La certificazione della sostenibilità: sfide e opportunità

a cura di Agroqualità

12.00 degustazione con 5 declinazioni di aglianico: Spumante, Rosato, Campi taurasini, Taurasi e Passito

a cura de La Molara

13.00 Presentazione guida enoturistica dei 17 Comuni dell’areale del Taurasi Docg

a cura del Comune di Taurasi

15.00 Premiazione marchio Ospitalità Italiana strutture ricettive, ristorative, ed agrituristiche della provincia di Avellino

a cura della Camera di Commercio di Avellino ed Isnart Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

16.00 Distretto Agroalimentare di Qualità DAQ Vini d’Irpinia prospettive e strategie per il futuro

a cura di Coldiretti Avellino e Coldiretti Nazionale

Martedì 12 aprile

10.00 Vinitaly International ospitalità buyers ICE nell’Area Irpinia

a cura di Vinitaly International

11.00 I love Torella – iniziativa di promozione territoriale ed enogastronomica

a cura della Cantina Candriano

12.00 Vinitaly International ospitalità buyers ICE nell’Area Irpinia

a cura di Vinitaly International

13.00 TASTE4test – incontri B2B giornalisti/produttori

A cura della Camera di Commercio

14.00 Nuovi autoctoni d’Irpinia: il vitigno minore Roviello Bianco

Verticale di degustazione a cura di Slowfood –Condotta Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi

16.00 Sound of Wine: improvvisazioni sonore degustando vino con Trilok Gurtu e Carlo Cantini

a cura di Donnachiara con la partecipazione di esponenti di spicco del mondo del vino

Mercoledì 13 aprile

12.00 Presentazione Bando Ospitalità Italiana 2022 per le “Produzioni aperte” (cantine, botteghe, produzioni tipiche, ecc.)

a cura della Camera di Commercio di Avellino

Condividi su: