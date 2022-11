16 SHARES Condividi Tweet

Non si contano i danni in provincia di Avellino per l’ondata di pioggia e vento dalla mattinata. Così come non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco di Avellino e delle forze dell’ordine impegnate da ore su tutto il territorio irpino. Smottamenti a contrada Cesine in città, danni a una scuola a Mercogliano. Pesante la situazione a Lioni, dove una copertura di un centro commerciale è saltata. Lamiere nel parcheggio e automobili danneggiate, fortunatamente nessun ferito. Criticità anche per cadute di lampioni dell’illuminazione. Azione dei caschi rossi anche a Montella, Ariano e Grottaminarda.

Più di 100 interventi in Irpinia, 30 solo ad Avellino città per alberi pericolanti, infiltrazioni di acqua, allagamenti. L’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile durerà fino alla mezzanotte e intanto continuano ad arrivare richieste di aiuto nella sala operativa dei caschi rossi.

Condividi su: