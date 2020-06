L’Irpinia e l’acqua, il punto di rottura

14 SHARES Condividi Tweet

Probabilmente l’acqua tornerà soltanto giovedì mattina in 33 comuni della provincia di Avellino e del Sannio. Le immagini fanno riferimento proprio al punto critico. Nel territorio di Castelfranci le condotte dell’ente idrico si sono rotte per ben due volte. Il ritorno alla normalità era previsto per questa mattina, ma si dovrà attendere un’altra giornata. Quadro drammatico per cittadini e attività commerciali, già alle prese con le normative Covid.

“Purtroppo dobbiamo registrare un’altra rottura sulla condotta principale. Tutto il beneventano e mezza provincia di Avellino dovrà restare senza acqua ancora fino a domani. Ariano irpino compreso. Le operazioni di ripristino sono lunghe per via della pressione che la tubatura principale porta. 45 bar”. Lo spiega Antonio Storti, segretario provinciale Democrazia Cristiana, sul posto durante le operazioni dei tecnici.

“Si comunica – fa poi sapere il Comune di Castelranci – che dopo la riparazione del primo guasto è subentrato un altro, poco distante, sempre sulla condotta principale. Continuano i lavori e l’Azienda Alto Calore ha comunicato il ripristino del servizio idrico nel nostro ed in altri comuni entro domani mattina”.

Nei comuni interessati monta la protesta dei utenti di bacheca in bacheca. Tra questi Ariano e Lioni. Tra le realtà più popolose è coinvolta anche Mirabella Eclano con tutto il circondario. In Alta Irpinia colpita dal blackout idrico anche Torella dei Lombardi. Ma i disagi sono diffusi anche in Ufita e Baronia.

Durissimo il commento del sindaco di Lioni, Yuri Gioino. Così dal suo profilo Facebook: “Per essere chiari: penso che i problemi attuali di Alto Calore per larga misura dipendano da ragioni strutturali che vengono dal passato e la cui colpa, come spesso capita, è esclusivamente della politica. Per essere buoni, una politica non intesa come servizio.

Allora per i disservizi che viviamo oggi sulla nostra pelle, anziché prendercela con l’Alto Calore in generale,o con i suoi dipendenti, dovremmo evitare qualunquismi ed essere seri additando precise responsabilità nei confronti di chi ha gestito nel passato quell’ente, utilizzandolo per accordi di bassissimo profilo e per spartizioni politiche che sono state emblema e modello di quella che, nel senso peggiore del termine, hanno chiamato prima Repubblica.

Una rottura può starci, ma con l’emergenza sanitaria ancora in corso diventa un dramma. Non è concepibile lasciare per così tanto tempo comuni senz’acqua e anche per questo, per quello che ci riguarda, come Comune di Lioni abbiamo fatto delle proposte concrete per evitare, almeno per la nostra comunità, quello che è successo in queste ore. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta, altrimenti agiremo in autonomia”.

