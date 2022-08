22 SHARES Condividi Tweet

Tutto pronto per una nuova giornata di Sponz Coultura, decima edizione dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela in Alta Irpinia che fino al 27 agosto – attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri – ragionerà sull’idea del coltivare e sul rapporto tra coltura e cultura. Dopo le incursioni a Sant’Andrea di Conza e Andretta, giovedì 25 agosto lo Sponz Coultura rientra lì dove tutto è cominciato, a Calitri.

Si comincia alle ore 8,30 dalla Fontana dei Provolacchi con una camminata in collaborazione con Irpinia Trekking sul nuovo sentiero, preparato dalla Comunità Montana Alta Irpinia – Calitri, che conduce al Lago delle Canne. Dalle 16 al Cinema Rossini ci saranno poi le proiezioni di Donne di terra di Elisa Flaminia Inno e Due donne al di là della legge di Raffaele Schettino alla presenza degli autori. In piazza della Repubblica alle 17 apre il “Mercato Genuino Clandestino”, mentre alle 16.45 (dal vivo e in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org) la trasmittente radiofonica libera e itinerante radioplaza presenta Anomalia: colture genuine, culture clandestine; alle 17.30 presso SMAC Scuola Museo Arte Ceramica, Ex Istituto D’Arte Salvatore Scoca, il maestro orafo Luciano Capossela presenta SC○ultura.

Alle 17.30 è in programma il primo appuntamento di Paths of freedom / Sentieri di libertà: un percorso per sentieri a cura del musicista inglese Mikey Kenney guidato da Gianluca Pumminale e Domenico Nappo. Un’ occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e natura, indagando l’importanza del camminare quale espressione umana di libertà e indipendenza, tramite musica, poesia e altri scritti sul tema tratti dalla letteratura inglese.

Sarà anche l’occasione per celebrare la riapertura di due sentieri da parte della comunità montana: un patrimonio da proteggere, di cui sempre più spesso la comunità rischia di essere bruscamente privata. Si parte percorrendo lo storico Sentiero della Cùpa. Info e prenotazione obbligatoria: https://www.sponzfest.it/2022/paths-of-freedom/

Alle 19 in Piazza della Repubblica – dove terminerà il cammino – è la volta dell’incontro Le terre alte. Un progetto al centro dei margini con Luigi Frusciante, professore di Genetica Agraria presso la Facoltà di Agraria dell’Università “Federico II” di Napoli e promotore del corso di laurea in Enologia e Viticultura ad Avellino; Ugo Morelli, docente di Scienze Cognitive Applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente sempre presso la “Federico II”; Peppino Pelullo, agricoltore che si occupa di biodiversità e coordinatore della rete “Terra e a capo” e Mario Salzarulo, coordinatore del programma Forestazione nell’ambito del Progetto pilota per le aree interne irpine. Coordina il giornalista e scrittore Generoso Picone.

In Piazzale dell’Immacolata, alle 21.30, è la volta del concerto di una delle protagoniste del panorama cantautorale italiano, dall’anima e dalla voce uniche e potenti: Nada. Accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, l’artista riprende quello che era il concerto del Nada Trio, progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Infine, Parole d’altrove. Una notte con le musiche dell’assenza: rebetiko, tango, duende, saudade e rancheras. Musiche che nascono da una separazione, da uno sradicamento, e che per una notte rieccheggieranno e si espanderanno nel cuore di Calitri. Protagonisti la lama del bandoneón da Buenos Aires di Luciano Tobaldi, il duende della chitarra andalusa di Victor Herrero, la liquorosa dalkas del rebetiko per chitarra di Dimitris Mystakidis, la saudade della voce di Silvania Dos Santos accompagnata dalla chitarra di Giancarlo Bianchetti, la raucedine nortegna à la Chavela Vargas di Sol Ruiz, i tanghi transumati all’italiano di Vinicio Capossela. Dopo un primo ritrovo nella piazza dell’Immacolata, le singole musiche d’assenza e i loro interpreti si troveranno a orari diversi nei Luoghi d’altrove, creando un cammino a stazioni nel centro storico del paese: l’Arco degli Zingari, l’area Buccolo, la scalinata che porta alla grotta di Valenzio, la grotta-teatro Grottosky e Piazzetta Berrilli (Piazza dell’Orologio).

Sponz Coultura è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant’Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri. Tutti gli eventi di Sponz Coultura sono gratuiti, a eccezione del concerto finale di sabato 27 agosto (Biglietti qui: https://bit.ly/sponz2022 ).

