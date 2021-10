M5s, Conte nomina Gubitosa vicepresidente

C’è anche il parlamentare irpino Michele Gubitosa tra i nomi scelti da Giuseppe Conte per il nuovo corso del M5s. L’imprenditore è stato designato vicepresidente dei pentastellati, gli altri nomi che compongono la squadra dell’ex premier sono quelli di Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco e Riccardo Ricciardi. “È per me una grande responsabilità, oltre che orgoglio ed onore, essere stato indicato vicepresidente del MoVimento 5 Stelle da Giuseppe Conte. È il momento di tornare protagonisti con i nostri principi ed i nostri valori unici nel panorama politico. Avanti insieme, il nuovo corso con Giuseppe Conte presidente è pronto a partire per guidare il nostro Paese verso il futuro”, il commento sui social del deputato.

E arriva pure la soddisfazione del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: “Complimenti a tutti i vicepresidenti del MoVimento 5 Stelle che affiancheranno Giuseppe Conte. Finalmente si riparte. Sono particolarmente felice per Michele Gubitosa, una persona seria e competente con cui ho condiviso un lungo percorso. Fiero di averlo scelto per le elezioni politiche in Campania e sono lusingato che anche il Presidente Conte ne abbia apprezzato le qualità. Sono certo che farà un ottimo lavoro per il Paese e per il Movimento 5 Stelle. Potrà contare sempre sul mio supporto”.