Margherita, da Lioni ai top under 30 di Forbes

È una delle 100 menti brillanti, tutte italiane e sotto i 30 anni, celebrate sull’ultimo numero di Forbes Italia perché con il loro impegno stanno cambiando il volto di 20 settori: dall’economia all’informazione, dalla tecnologia allo spettacolo.

È Margherita Casale, nata nel 1992 in Irpinia, cresciuta a Lioni dove ha frequentato tutte le scuole fino al diploma di ragioneria al locale istituto “Vanvitelli”. Poi il trasferimento a Siena per gli studi universitari e il perfezionamento tra Milano e Londra. Un curriculum di altissimo livello che da poco più di un anno, dopo l’esperienza in Credit Suisse, l’ha portata a lavorare come head of global marketing in Lynceus Partners, una società svizzera specializzata in finanza alternativa.

Il suo profilo è stato inserito tra quelli influenti ed emergenti del settore marketing & finance dalla rivista che dal 2018, ogni anno, premia il meglio della gioventù italiana, i leader di domani: una community fatta di imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati. Presenti nella lista volti noti dello sport, come il tennista finalista di Wimbledon Matteo Berrettini, o della musica come Blanco e Rkomi.

