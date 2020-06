Maxi operazione antidroga: fiancheggiatori a Montella, base ad Acerno

18 SHARES Condividi Tweet

E’ coinvolta anche l’Irpinia nella maxi-operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Salerno. Nello specifico sono finite nel mirino di magistrati e forze dell’ordine tre persone residenti a Montella. I tre vengono ritenuti fiancheggiatori di un gruppo criminale con base nella vicina Acerno, in provincia di Salerno.

26 le persone indagate nell’operazione denominata Servitium. 20 di queste sono finite in carcere. Tra loro i tre residenti nel comune altirpino. Sono tutti di origini albanesi e tutti under 40. Secondo gli inquirenti “gli irpini erano dei gregari che fornivano un contributo in termini organizzativi e alimentavano lo spaccio in provincia di Avellino. Un profilo criminale non di altissimo piano, ma i tre hanno svolto varie attività criminali”, hanno detto in conferenza stampa dal Comando salernitano.

Un’organizzazione a tutto tondo che gestiva tutte le fasi dello spaccio e intimidiva gruppi rivali. Si parla di un giro di affari di un milione di euro l’anno. Le ramificazioni anche in Toscana, probabilmente per gestire il flusso di stupefacenti dall’Olanda. Droghe sintetiche ma anche cocaina, hashish e marijuana. L’Albania era un altro canale di approvvigionamento. Le accuse per gli indagati, a vario titolo, vanno dal traffico internazionale di droga, con l’aggravante del metodo mafioso, allo spaccio. E inoltre falso, detenzione di armi, favoreggiamento, ricettazione, minacce e danneggiamento. Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati oltre 2 chili di droga.

